Число участников протестов во Франции достигло 175 тысяч

Число участников протестов во Франции достигло 175 тысяч

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В протестах во Франции участвуют 175 тысяч человек, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД. "Число участников — 175 тысяч по всей стране", — указано в материале.Как сообщалось ранее, силовики уже задержали как минимум 327 человек, из них 199 — в Париже.В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все!". В общей сложности по всей стране ожидается более 700 различных акций. Среди манифестантов уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов". На этом фоне для обеспечения порядка будут задействованы 80 тысяч правоохранителей.Причина протестовВ июле на тот момент премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов.Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме Министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.

Демонстрация с фаерами в здании Лионского вокзала в Париже Протестующие в Париже устроили в здании Лионского вокзала демонстрацию с файерами, передает корреспондент РИА Новости. Демонстранты поднялись по лестнице на второй этаж и с балкона распевали песню. Через 15 минут они покинули вокзал. Протестующие недовольны бюджетной политикой властей, акции сегодня проходят по всей стране 2025-09-10T19:49 true PT0M39S

Акции против экономической политики правительства в Париже Число задержанных в ходе массовых протестов по всей Франции достигло почти 200 человек, заявил в среду исполняющий обязанности главы МВД страны Брюно Ретайо. Протестующие во многих городах Франции блокируют дороги и жгут костры. В Ренне манифестанты подожгли автобус, а около Тулузы повредили кабели на железнодорожной линии. Ряд акций перерос в стычки с полицией. 2025-09-10T19:49 true PT0M18S

