https://ria.ru/20250910/frantsija-2040965338.html
Пушков не исключил отставки Макрона
Пушков не исключил отставки Макрона - РИА Новости, 10.09.2025
Пушков не исключил отставки Макрона
Франция может "отправить в отставку" Эммануэля Макрона на фоне политического кризиса в стране, при этом Макрон, назначающий уже пятого премьер-министра за 1,5... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T14:46:00+03:00
2025-09-10T14:46:00+03:00
2025-09-10T14:46:00+03:00
в мире
франция
украина
эммануэль макрон
алексей пушков
себастьян лекорню
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026662019_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_762c6940cf2364ea2c00ebcad1185864.jpg
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Франция может "отправить в отставку" Эммануэля Макрона на фоне политического кризиса в стране, при этом Макрон, назначающий уже пятого премьер-министра за 1,5 года, продолжает говорить об отправке войск на Украину, отметил сенатор Алексей Пушков. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после вотума недоверия, вынесенного ему в парламенте. "Макрон, ожесточенный и все более одинокий, отчаянно цепляется за власть. Только что он назначил уже 5-го премьера за 1,5 года. Такого не было никогда за все время существования 5-ой Республики", - написал Пушков в своем Telegram-канале. По словам сенатора, Макрона "глубоко ненавидят 85% французов". "И этот человек, не способный удержать в руках собственную страну, хочет отправить французские войска на Украину?! Скорее Франция отправит его в отставку", - отметил Пушков. -0-
https://ria.ru/20250910/frantsiya-2040506925.html
франция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026662019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2551bf77574a4e2b155861d36bff244.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, украина, эммануэль макрон, алексей пушков, себастьян лекорню
В мире, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Алексей Пушков, Себастьян Лекорню
Пушков не исключил отставки Макрона
Пушков: Франция может отправить в отставку Макрона на фоне политического кризиса