Пушков не исключил отставки Макрона

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Франция может "отправить в отставку" Эммануэля Макрона на фоне политического кризиса в стране, при этом Макрон, назначающий уже пятого премьер-министра за 1,5 года, продолжает говорить об отправке войск на Украину, отметил сенатор Алексей Пушков. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после вотума недоверия, вынесенного ему в парламенте. "Макрон, ожесточенный и все более одинокий, отчаянно цепляется за власть. Только что он назначил уже 5-го премьера за 1,5 года. Такого не было никогда за все время существования 5-ой Республики", - написал Пушков в своем Telegram-канале. По словам сенатора, Макрона "глубоко ненавидят 85% французов". "И этот человек, не способный удержать в руках собственную страну, хочет отправить французские войска на Украину?! Скорее Франция отправит его в отставку", - отметил Пушков. -0-

