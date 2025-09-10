Рейтинг@Mail.ru
Пушков не исключил отставки Макрона - РИА Новости, 10.09.2025
14:46 10.09.2025
Пушков не исключил отставки Макрона
в мире
франция
украина
эммануэль макрон
алексей пушков
себастьян лекорню
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Франция может "отправить в отставку" Эммануэля Макрона на фоне политического кризиса в стране, при этом Макрон, назначающий уже пятого премьер-министра за 1,5 года, продолжает говорить об отправке войск на Украину, отметил сенатор Алексей Пушков. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после вотума недоверия, вынесенного ему в парламенте. "Макрон, ожесточенный и все более одинокий, отчаянно цепляется за власть. Только что он назначил уже 5-го премьера за 1,5 года. Такого не было никогда за все время существования 5-ой Республики", - написал Пушков в своем Telegram-канале. По словам сенатора, Макрона "глубоко ненавидят 85% французов". "И этот человек, не способный удержать в руках собственную страну, хочет отправить французские войска на Украину?! Скорее Франция отправит его в отставку", - отметил Пушков. -0-
в мире, франция, украина, эммануэль макрон, алексей пушков, себастьян лекорню
В мире, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Алексей Пушков, Себастьян Лекорню
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Франция может "отправить в отставку" Эммануэля Макрона на фоне политического кризиса в стране, при этом Макрон, назначающий уже пятого премьер-министра за 1,5 года, продолжает говорить об отправке войск на Украину, отметил сенатор Алексей Пушков.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после вотума недоверия, вынесенного ему в парламенте.
"Макрон, ожесточенный и все более одинокий, отчаянно цепляется за власть. Только что он назначил уже 5-го премьера за 1,5 года. Такого не было никогда за все время существования 5-ой Республики", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, Макрона "глубоко ненавидят 85% французов".
"И этот человек, не способный удержать в руках собственную страну, хочет отправить французские войска на Украину?! Скорее Франция отправит его в отставку", - отметил Пушков. -0-
"Расплата за Украину". Макрон поставил Францию на грань переворота
В миреФранцияУкраинаЭммануэль МакронАлексей ПушковСебастьян Лекорню
 
 
