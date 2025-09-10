Во Франции ожидаются массовые акции протеста

Рейтинг@Mail.ru
00:45 10.09.2025
в мире
франция
европа
франсуа байру
жан-люк меланшон
себастьян лекорню
ПАРИЖ, 10 сен - РИА Новости. Массовые акции протеста под лозунгом "Заблокируем всё" ожидаются в среду по всей Франции на фоне недовольства населения мерами жесткой экономии, предложенными правительством. Призывы к тотальному бойкоту во Франции 10 сентября стали распространяться в соцсетях в июле, после того как премьер-министр Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, а бюджет ни одного министерства, кроме минобороны, не вырастет. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе в политических кругах. По мере распространения призывов к манифестациям о бойкоте начали высказываться и видные политики. Так, лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал присоединиться к акциям протеста. У стихийного движения под лозунгом "Заблокируем все" нет централизованной организации, однако присоединиться к нему решили представители самых различных профессий. На пикеты выйдут работники предприятий, общественного транспорта, сектора здравоохранения, фермеры, уборщики мусора, а также студенты и ученики старшей школы. Помимо этого, на среду также запланированы операции по "блокированию экономики", целью протестующих могут стать нефтебазы, логистические центры, университеты, аэропорты или железнодорожные сети. На этом фоне глава МВД Франции Брюно Ретайо потребовал от местных властей принять жесткие меры по защите ключевой инфраструктуры. В общей сложности по всей Франции пройдут более 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек. В связи с малой организованностью протестов и отсутствия единого формата их проведения власти опасаются возникновения беспорядков, особенно поскольку среди сторонников протестного движения уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов". Глава МВД заявлял, что планирующиеся демонстрации "не имеют ничего общего с проявлением гражданственности", так как инициатива была узурпирована "чрезвычайно склонными к насилию" ультралевыми силами. На этом фоне для обеспечения порядка будут привлечены 80 тысяч правоохранителей. Массовые протесты пройдут на фоне нестабильной политической ситуации во Франции. В понедельник депутаты выразили правительству Франсуа Байру недоверие, и на следующий день он подал в отставку. Новым премьер-министром был назначен глава минобороны Себастьян Лекорню, теперь ему предстоит сформировать кабмин и согласовать с парламентом принятие госбюджета, не спровоцировав при этом новый политический кризис.
в мире, франция, европа, франсуа байру, жан-люк меланшон, себастьян лекорню
В мире, Франция, Европа, Франсуа Байру, Жан-Люк Меланшон, Себастьян Лекорню
