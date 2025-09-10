Онлайн-кинотеатр Premier не планирует показывать "Кремлевского волшебника"
Онлайн-кинотеатр Premier не планирует показывать фильм "Кремлевский волшебник"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Фильм "Кремлевский волшебник", в котором британский актер Джуд Лоу исполнил роль президента России Владимира Путина, не планируется к показу в онлайн-кинотеатре Premier, сообщили РИА Новости в пресс-службе кинотеатра.
Как ранее выяснил корреспондент РИА Новости, к премьере готовятся несколько кинотеатров. При этом дата выхода фильма в прокат не уточняется. Карточка фильма "Кремлевский волшебник" с анонсом "Скоро на Premier" появилась на сайте онлайн-кинотеатра..
Путин ответил на вопрос о фильме "Кремлевский волшебник"
3 сентября, 17:10
"Фильм не планируется к появлению на Premier", - говорится в сообщении в пресс-службе. При этом там не объяснили, почему анонс до сих пор опубликован на сайте.
Ранее издание Deadline сообщало, что Лоу исполнит роль президента РФ в новом фильме французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник", основанном на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. По сообщению издания, премьера фильма состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале 31 августа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле нормально и с пониманием относятся к использованию образа российского лидера за рубежом. Сам Путин в ходе пресс-конференции в Пекине по итогам его поездки в Китай сказал журналистам, что пока не видел фильм и не слышал о нем.
Кроме того, ранее в министерстве культуры РФ сообщили, что заявление на выдачу прокатного удостоверение для фильма "Кремлевский волшебник" не поступало.
Песков высказался о фильме с Джудом Лоу про Путина
28 августа, 09:23