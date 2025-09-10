https://ria.ru/20250910/figuranty-2040966248.html
Фигурантам дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево продлили арест
шереметьево (аэропорт)
происшествия
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Столичный суд продлил сроки содержания под стражей фигурантам уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в "Шереметьево", сообщил РИА Новости информированный источник.По данному делу арестовано почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества."Всем фигурантам продлили стражу до ноября",- сказал собеседник агентства.
