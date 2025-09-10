Рейтинг@Mail.ru
Фигурантам дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево продлили арест
14:49 10.09.2025
Фигурантам дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево продлили арест
Столичный суд продлил сроки содержания под стражей фигурантам уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в "Шереметьево", сообщил РИА Новости информированный...
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Столичный суд продлил сроки содержания под стражей фигурантам уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в "Шереметьево", сообщил РИА Новости информированный источник.По данному делу арестовано почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества."Всем фигурантам продлили стражу до ноября",- сказал собеседник агентства.
Новости
ru-RU
Фигурантам дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево продлили арест

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Столичный суд продлил сроки содержания под стражей фигурантам уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в "Шереметьево", сообщил РИА Новости информированный источник.
По данному делу арестовано почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества.
"Всем фигурантам продлили стражу до ноября",- сказал собеседник агентства.
