Состязания фельдшеров пройдут на финале чемпионата высоких технологий

2025-09-10T19:39:00+03:00
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
россия
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Состязания фельдшеров по медицинской реабилитации пройдут на финале чемпионата высоких технологий, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Главный эксперт компетенции Галина Оситян рассказала, что направление "Фельдшер по медицинской реабилитации" вошло в перечень компетенций чемпионата в этом году. "Сегодня медицинская реабилитация очень активно развивается, что легко объяснить: если мероприятия по сохранению жизни не будут дополнены качественной реабилитацией, то дальнейший прогноз может быть печальным. Конкурсные задания отражают современные требования к специалистам, сочетают теоретические знания с практическими навыками, а также включают элементы работы с инновационными технологиями и решения нештатных ситуаций", – приводит пресс-служба слова Оситян. Такие решения способствуют развитию комплекса мер, направленных на восстановление утраченных функций, повышению качества жизни пациентов и возвращению их к активной деятельности, считает главный эксперт. "Участникам предстоит решить задачи, имитирующие реальные рабочие ситуации. Это позволит им оценить свою готовность к профессиональной деятельности. Уверена, что такие соревнования способствуют формированию нового поколения высококвалифицированных специалистов, готовых вносить вклад в развитие отечественной медицины", – заключила она. Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий, соревнования проходят по инновационным компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики. Он проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Состязания фельдшеров по медицинской реабилитации пройдут на финале чемпионата высоких технологий, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
Главный эксперт компетенции Галина Оситян рассказала, что направление "Фельдшер по медицинской реабилитации" вошло в перечень компетенций чемпионата в этом году.
"Сегодня медицинская реабилитация очень активно развивается, что легко объяснить: если мероприятия по сохранению жизни не будут дополнены качественной реабилитацией, то дальнейший прогноз может быть печальным. Конкурсные задания отражают современные требования к специалистам, сочетают теоретические знания с практическими навыками, а также включают элементы работы с инновационными технологиями и решения нештатных ситуаций", – приводит пресс-служба слова Оситян.
Такие решения способствуют развитию комплекса мер, направленных на восстановление утраченных функций, повышению качества жизни пациентов и возвращению их к активной деятельности, считает главный эксперт.
"Участникам предстоит решить задачи, имитирующие реальные рабочие ситуации. Это позволит им оценить свою готовность к профессиональной деятельности. Уверена, что такие соревнования способствуют формированию нового поколения высококвалифицированных специалистов, готовых вносить вклад в развитие отечественной медицины", – заключила она.
Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий, соревнования проходят по инновационным компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики.
Он проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети".
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.