Две группы ЕП потребуют вотум недоверия главе ЕК, пишет Politico

Две группы ЕП потребуют вотум недоверия главе ЕК, пишет Politico - РИА Новости, 10.09.2025

Две группы ЕП потребуют вотум недоверия главе ЕК, пишет Politico

Группы "Патриотов" и "Левых" в Европарламенте отдельно друг от друга ночью потребуют вынесения вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен,... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10

2025-09-10T16:19:00+03:00

2025-09-10T16:19:00+03:00

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Группы "Патриотов" и "Левых" в Европарламенте отдельно друг от друга ночью потребуют вынесения вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на тексты ходатайств групп. "Группы "Патриотов" и "Левых" ЕС официально потребуют в полночь среды (1.00 четверга мск - ред.) вынесения вотума недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен", - говорится в сообщении издания. Так, "Патриоты" планируют заявить, что ЕС сегодня "слабее, чем когда-либо из-за постоянной неспособности председателя справиться с наиболее насущными вызовами", и обвиняют фон дер Ляйен в отсутствии прозрачности и подотчетности, а также критикуют торговые соглашения блока с МЕРКОСУР и США. А "Левые", также критикуя торговую политику комиссии, намерены сделать больший акцент на том, что они называют бездействием со стороны исполнительной власти ЕС на фоне войны в Газе, пишет издание. Отмечается, что если заявления будут приняты к рассмотрению, то дебаты и голосование по вотуму недоверия могут быть проведены в октябре. В июле депутаты Европейского парламента отклонили инициированный ранее рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.

