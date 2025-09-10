https://ria.ru/20250910/evroparlament-2040814275.html
Евродепутаты случайно поддержали критику политики ЕС в докладе по Украине
Евродепутаты случайно поддержали критику политики ЕС в докладе по Украине - РИА Новости, 10.09.2025
Евродепутаты случайно поддержали критику политики ЕС в докладе по Украине
Депутаты Европарламента, принимая доклад по поддержке Украины, по ошибке поддержали внесение поправки, в которой содержалась критика милитаристской политики ЕС, РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T01:16:00+03:00
2025-09-10T01:16:00+03:00
2025-09-10T01:16:00+03:00
в мире
россия
украина
европа
владимир путин
евросоюз
европарламент
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:109:3078:1841_1920x0_80_0_0_599a188d20c6d1cc381f8cc8fb9bef73.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Депутаты Европарламента, принимая доклад по поддержке Украины, по ошибке поддержали внесение поправки, в которой содержалась критика милитаристской политики ЕС, которая мешает урегулированию конфликта, передает агентство Франс Пресс. "Поправка "выражает сожаление по поводу милитаристской стратегии ЕС на Украине, которая не смогла обеспечить мир и подорвала глобальную значимость ЕС". И она требует "срочного изменения" политики ЕС", - говорится в публикации. По данным агентства, эта поправка была принята случайно. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20250909/orban-2040782498.html
https://ria.ru/20250904/ukraina-2039742142.html
россия
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_586350306304b86bddc17b4d55702235.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, европа, владимир путин, евросоюз, европарламент, нато
В мире, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Евросоюз, Европарламент, НАТО
Евродепутаты случайно поддержали критику политики ЕС в докладе по Украине
В Европарламенте по ошибке приняли поправку о милитаристской политике ЕС