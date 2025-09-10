https://ria.ru/20250910/evroparlament-2040814275.html

Евродепутаты случайно поддержали критику политики ЕС в докладе по Украине

Депутаты Европарламента, принимая доклад по поддержке Украины, по ошибке поддержали внесение поправки, в которой содержалась критика милитаристской политики ЕС

2025-09-10T01:16:00+03:00

2025-09-10T01:16:00+03:00

2025-09-10T01:16:00+03:00

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Депутаты Европарламента, принимая доклад по поддержке Украины, по ошибке поддержали внесение поправки, в которой содержалась критика милитаристской политики ЕС, которая мешает урегулированию конфликта, передает агентство Франс Пресс. "Поправка "выражает сожаление по поводу милитаристской стратегии ЕС на Украине, которая не смогла обеспечить мир и подорвала глобальную значимость ЕС". И она требует "срочного изменения" политики ЕС", - говорится в публикации. По данным агентства, эта поправка была принята случайно. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

