Рейтинг@Mail.ru
В ЕК заявили о нарушении воздушного пространства Польши - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/evrokomissija-2040872627.html
В ЕК заявили о нарушении воздушного пространства Польши
В ЕК заявили о нарушении воздушного пространства Польши - РИА Новости, 10.09.2025
В ЕК заявили о нарушении воздушного пространства Польши
Более 10 дронов типа "шахед" нарушили воздушное пространство Польши этой ночью, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T11:03:00+03:00
2025-09-10T11:03:00+03:00
в мире
польша
варшава
европа
урсула фон дер ляйен
дональд туск
анджей дуда
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740472593_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ddf2d233041f683eb26c245bbbe6d2f8.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Более 10 дронов типа "шахед" нарушили воздушное пространство Польши этой ночью, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Сегодня мы увидели безрассудное и беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши и Европы более чем десятью российскими БПЛА типа "шахедов", - сказала она в ходе выступления в Европарламенте. Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство. В конце 2022 года на территории Польши вблизи границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о российской ракете. Занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это была украинская ракета , выпущенная на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты комплекса С-300.
https://ria.ru/20250910/ria-2040853625.html
польша
варшава
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740472593_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_51b0d3479b7971417b206f8e2b0460f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, варшава, европа, урсула фон дер ляйен, дональд туск, анджей дуда, еврокомиссия, европарламент, зрк с-300
В мире, Польша, Варшава, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Туск, Анджей Дуда, Еврокомиссия, Европарламент, ЗРК С-300
В ЕК заявили о нарушении воздушного пространства Польши

Фон дер Ляйен: более десяти дронов нарушили воздушное пространство Польши

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание МИД Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Более 10 дронов типа "шахед" нарушили воздушное пространство Польши этой ночью, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Сегодня мы увидели безрассудное и беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши и Европы более чем десятью российскими БПЛА типа "шахедов", - сказала она в ходе выступления в Европарламенте.
Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.
В конце 2022 года на территории Польши вблизи границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о российской ракете. Занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это была украинская ракета , выпущенная на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты комплекса С-300.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Туск утверждает, что над Польшей сбили "российские" дроны
Вчера, 09:52
 
В миреПольшаВаршаваЕвропаУрсула фон дер ЛяйенДональд ТускАнджей ДудаЕврокомиссияЕвропарламентЗРК С-300
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала