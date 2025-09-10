https://ria.ru/20250910/evrokomissija-2040872627.html

В ЕК заявили о нарушении воздушного пространства Польши

В ЕК заявили о нарушении воздушного пространства Польши - РИА Новости, 10.09.2025

В ЕК заявили о нарушении воздушного пространства Польши

Более 10 дронов типа "шахед" нарушили воздушное пространство Польши этой ночью, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 2025-09-10

БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Более 10 дронов типа "шахед" нарушили воздушное пространство Польши этой ночью, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Сегодня мы увидели безрассудное и беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши и Европы более чем десятью российскими БПЛА типа "шахедов", - сказала она в ходе выступления в Европарламенте. Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство. В конце 2022 года на территории Польши вблизи границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о российской ракете. Занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это была украинская ракета , выпущенная на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты комплекса С-300.

