Создание пешеходного центра началось в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Работы по созданию пешеходного центра стартовали в Ярославле, сообщил губернатор Михаил Евраев. "В Ярославле стартовали работы по созданию пешеходного центра. Первым объектом стала улица Максимова. Здесь уже выставлены ограждения и начались подготовительные работы. В ближайшие две недели будет выполнено переустройство тепловой сети – эти мероприятия завершат до начала отопительного сезона", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, параллельно начнется демонтаж дорожного покрытия на участке от улицы Андропова до Первомайской и устройство основания для укладки гранитной плитки. "В планах – создание здесь пешеходной зоны с озеленением, современным освещением и фонтаном. По задумке авторов проекта, участок станет театральным сквером в самом сердце города", - подчеркнул Евраев. Губернатор рассказал, что масштабный проект благоустройства реализует подрядная организация АО "Ярдормост" в рамках двухлетнего контракта с МКУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ" Ярославля. Осенью 2026 года в городе преобразится целый квартал в границах улиц Кирова, Депутатской, Андропова, Нахимсона и Депутатского переулка, включая площадь у часовни Александра Невского, отметил глава региона. Евраев подчеркнул, что в пешеходной зоне сохранится проезд для спецтранспорта и жителей с резидентным правом. Для остальных будут доступны парковки в непосредственной близости. Пешеходные центры появятся и в других населенных пунктах региона, добавил губернатор. По аналогичной модели с Ярославлем благоустройство проведут в Рыбинске, Угличе, Переславле-Залесском и Ростове Великом.
