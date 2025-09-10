https://ria.ru/20250910/energosnabzhenie-2040928699.html
Воробьев: в Подмосковье идет большая программа модернизации энергоснабжения
Воробьев: в Подмосковье идет большая программа модернизации энергоснабжения - РИА Новости, 10.09.2025
Воробьев: в Подмосковье идет большая программа модернизации энергоснабжения
Большая программа модернизации энергоснабжения проводится в Подмосковье, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
КРАСНОГОРСК, 10 сен - РИА Новости. Большая программа модернизации энергоснабжения проводится в Подмосковье, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Мы находимся в большой программе модернизации энергоснабжения. Потому что спрос на нее растет, стройка растет, у нас, куда не кинь, - все растет, у нас в мегаполисе", - заявил Воробьев в ходе открытия Межрегионального энергетического форума "Решения для нового технологического уклада". Межрегиональный энергетический форум "Решения для нового технологического уклада" проходит в среду в Доме правительства Московской области в Красногорске. Его участниками стали представители федеральных и региональных органов власти, отраслевые эксперты и представители бизнеса. Мероприятие сопровождается выставкой современных технологий и техники. "Наша задача сегодня - обсудить все самые сложные моменты, слабые места, если хотите, и, соответственно, найти решение. Или через изменение закона или через нормативку, или с применением новых технологий, оборудования, которые сегодня есть. Поэтому все эти практики будут сегодня изучаться. И на примере Московской области, Мурманской области, Краснодарского края дальше будут реализованы", - сказал Воробьев журналистам в рамках форума.
