Форум "Решения для нового технологического уклада" прошел в Подмосковье

10.09.2025

Форум "Решения для нового технологического уклада" прошел в Подмосковье

Первый межрегиональный энергетический форум с международным участием "Решения для нового технологического уклада" прошел в среду в Подмосковье

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Первый межрегиональный энергетический форум с международным участием "Решения для нового технологического уклада" прошел в среду в Подмосковье, сообщает пресс-служба правительства региона. Одной из ключевых тем стала работа в рамках соглашения между Минэнерго РФ, правительством Московской области и правительством Москвы о повышении надежности Московской энергетической системы. Объем инвестиций составит около 500 миллиардов рублей. 150 миллиардов рублей из них будет направлено на модернизацию распределительного электросетевого комплекса Подмосковья. За пять лет в планах построить и реконструировать 1,5 тысячи километров воздушных и кабельных линий, 131 питающий центр 35-220 киловольт (24% от общего количества). Почти треть (32%) всего потребления электроэнергии Московской области приходится на коттеджные поселки и СНТ. Уже сейчас 60% сетей всех СНТ (в регионе их около 12 тысяч) консолидированы (переданы в ведение сетевых организаций), что позволяет более качественно обслуживать сетевое хозяйство, чтобы, в том числе иметь возможность предотвратить возникновение аварийных ситуаций и оперативно реагировать на них. Эта работа будет продолжаться. Также регион готов рассматривать вопросы компенсации затрат на модернизацию изношенных сетей через регуляторные соглашения (договоры, которые устанавливают долгосрочные тарифы на электроэнергию в обмен на инвестиции в развитие инфраструктуры). На площадке форума собрались лидеры энергетической отрасли, представители ресурсоснабжающих компаний, научных центров, профильных вузов и техникумов из Москвы, Московской, Белгородской, Калужской, Кемеровской, Мурманской, Тульской и Ярославской областей, Краснодарского края, а также Республики Беларусь и Китайской Народной Республики – всего порядка 350 человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, а также гендиректор и председатель правления ПАО "Россети" Андрей Рюмин на полях форума обсудили обеспечение технологического суверенитета, модернизацию энергосетевого хозяйства, подготовку кадров и применение искусственного интеллекта в отрасли. "Сегодня в зале ключевые фигуры в сфере энергетики, люди, которые отвечают за то, чтобы у человека в доме горела лампочка, чтобы на предприятии стабильно работали станки, зимой работали котельные, а насосы бесперебойно подавали чистую воду. Мы очень дорожим партнерством с министерством энергетики, "Россетями", совместно реализуем большие программы, которые гарантируют надежное энергоснабжение. Мир меняется, объем энергопотребления постоянно растет, поэтому мы сегодня собрались, чтобы найти умные решения, рассмотреть предложения регионов, наших ресурсоснабжающих организаций, поправки в нормативку, федеральные законы, направленные на модернизацию всего электросетевого хозяйства. Это напрямую касается жизни человека, работы предприятий и так далее", - сказал Воробьев. Он добавил, что цель форума - подготовить предложения, которые позволят еще более оперативно реагировать на аварию, если она есть. "Сегодня в зале и те, кто производит датчики, и те, кто администрирует это, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Ну и, конечно, ключевое — это кадры. Их подготовка – одна из серьезных задач, которые перед нами стоят", - отметил губернатор. За последние два года потребление электроэнергии в регионе увеличилось на 8% (например, +15% - жилищное строительство, +6% - промышленность). Около 80 тысяч новых объектов ежегодно подключаются к электрическим сетям Подмосковья (суммарная мощность - более 2 гигаватт). В летнее время рост мощности потребления составил 18%, а в зимнее - 8%.

