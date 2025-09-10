https://ria.ru/20250910/durov-2040820793.html
Дуров гордится, что Telegram стал инструментом протестов во Франции
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Основатель социальной сети Telegram Павел Дуров заявил в социальной сети X, что гордится тем, что мессенджер стал инструментом протестов во Франции против политики президента страны Эммануэля Макрона. "Горжусь тем, что Telegram является инструментом протестов во Франции против провальной политики Макрона. После восьми лет пренебрежения люди устали от пустого пиара и позерства - и они наносят ответный удар", - написал Дуров. Ранее Дуров назвал свой арест в августе 2024 года "странным", добавив, что единственным результатом стал огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В конце августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро.
