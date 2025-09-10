Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие - РИА Новости, 10.09.2025
13:26 10.09.2025
В Самарской области легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие
В Самарской области легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие
САМАРА, 10 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль ВАЗ-2112 в среду выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком ГАЗ в Самарской области, в результате чего погибли три человека, сообщили журналистам в региональном ГУМВД России. "По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 10 сентября на 31-м километре автодороги "Волгоград-Красноармейский-Пестравка" водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с транспортным средством ГАЗ. На месте ДТП погибли три человека: водитель и два пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении областного ГУМВД. На фото ведомства видно, что легковой автомобиль столкнулся к грузовиком. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства и подробности происшествия в Красноармейском районе.
В Самарской области легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие

САМАРА, 10 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль ВАЗ-2112 в среду выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком ГАЗ в Самарской области, в результате чего погибли три человека, сообщили журналистам в региональном ГУМВД России.
"По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 10 сентября на 31-м километре автодороги "Волгоград-Красноармейский-Пестравка" водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с транспортным средством ГАЗ. На месте ДТП погибли три человека: водитель и два пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении областного ГУМВД.
На фото ведомства видно, что легковой автомобиль столкнулся к грузовиком. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства и подробности происшествия в Красноармейском районе.
