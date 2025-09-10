https://ria.ru/20250910/dtp-2040925173.html

В Самарской области легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие

2025-09-10T13:26:00+03:00

происшествия

самарская область

красноармейский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

САМАРА, 10 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль ВАЗ-2112 в среду выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком ГАЗ в Самарской области, в результате чего погибли три человека, сообщили журналистам в региональном ГУМВД России. "По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 10 сентября на 31-м километре автодороги "Волгоград-Красноармейский-Пестравка" водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с транспортным средством ГАЗ. На месте ДТП погибли три человека: водитель и два пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении областного ГУМВД. На фото ведомства видно, что легковой автомобиль столкнулся к грузовиком. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства и подробности происшествия в Красноармейском районе.

