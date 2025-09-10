Рейтинг@Mail.ru
Белоцерковская* задолжала за отмененный мастер-класс в Великобритании
01:48 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Блогер-иноагент Вероника Белоцерковская* должна более 3,1 миллиона рублей за кулинарный мастер-класс в Великобритании, который она не провела, следует из судебных документов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как следует из судебных документов, один из клиентов Белоцерковской* потратил 21 тысячу фунтов стерлингов (более 1,6 миллиона рублей) в 2020 году на недельный мастер-класс. Согласно данным с сайта блогера, ее кулинарная школа тогда предлагала недельный курс изучения рецептов под руководством известного шеф-повара с проживанием в поместье английских графов. При этом, как указано в судебных документах, за два дня до начала кулинарного мастер-класса Белоцерковская* выложила в соцсети пост об отмене мероприятия, однако потраченные деньги клиентов так и не вернула. Тогда клиент обратился в суд. В 2023 году суд принял решение, что блогер-иноагент должна вернуть заплаченные за мастер-класс средства, проценты за пользование чужими деньгами, штраф и моральную компенсацию. "Взыскать с индивидуального предпринимателя Белоцерковской Вероники Борисовны* в пользу клиента деньги по договору... в размере 1 689 815 рублей 40 копеек, проценты за пользование чужими деньгами в размере 363 004 рублей, 83 копейки, компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, штраф в размере 1 031 410 рублей", - говорится в документе. Блогер так и не вернула деньги, поэтому на нее было возбуждено исполнительное производство. Общая сумма долга Белоцерковской* составила почти 3,1 миллиона рублей, согласно материалам судебных приставов. Ранее РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами и данными судебных приставов, сообщало, что общий долг блогера в РФ составляет 47,1 миллиона рублей. Суд Москвы ранее заочно приговорил ее к восьми годам тюрьмы за фейки о ВС РФ, в рамках дела было арестовано ее имущество на 153 миллиона рублей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Вероника Белоцерковская (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России). Архивное фото
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Блогер-иноагент Вероника Белоцерковская* должна более 3,1 миллиона рублей за кулинарный мастер-класс в Великобритании, который она не провела, следует из судебных документов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из судебных документов, один из клиентов Белоцерковской* потратил 21 тысячу фунтов стерлингов (более 1,6 миллиона рублей) в 2020 году на недельный мастер-класс. Согласно данным с сайта блогера, ее кулинарная школа тогда предлагала недельный курс изучения рецептов под руководством известного шеф-повара с проживанием в поместье английских графов.
При этом, как указано в судебных документах, за два дня до начала кулинарного мастер-класса Белоцерковская* выложила в соцсети пост об отмене мероприятия, однако потраченные деньги клиентов так и не вернула. Тогда клиент обратился в суд.
В 2023 году суд принял решение, что блогер-иноагент должна вернуть заплаченные за мастер-класс средства, проценты за пользование чужими деньгами, штраф и моральную компенсацию.
"Взыскать с индивидуального предпринимателя Белоцерковской Вероники Борисовны* в пользу клиента деньги по договору... в размере 1 689 815 рублей 40 копеек, проценты за пользование чужими деньгами в размере 363 004 рублей, 83 копейки, компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, штраф в размере 1 031 410 рублей", - говорится в документе.
Блогер так и не вернула деньги, поэтому на нее было возбуждено исполнительное производство.
Общая сумма долга Белоцерковской* составила почти 3,1 миллиона рублей, согласно материалам судебных приставов.
Ранее РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами и данными судебных приставов, сообщало, что общий долг блогера в РФ составляет 47,1 миллиона рублей.
Суд Москвы ранее заочно приговорил ее к восьми годам тюрьмы за фейки о ВС РФ, в рамках дела было арестовано ее имущество на 153 миллиона рублей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
