https://ria.ru/20250910/dolg-2040816241.html

Белоцерковская* задолжала за отмененный мастер-класс в Великобритании

Белоцерковская* задолжала за отмененный мастер-класс в Великобритании - РИА Новости, 10.09.2025

Белоцерковская* задолжала за отмененный мастер-класс в Великобритании

Блогер-иноагент Вероника Белоцерковская* должна более 3,1 миллиона рублей за кулинарный мастер-класс в Великобритании, который она не провела, следует из... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T01:48:00+03:00

2025-09-10T01:48:00+03:00

2025-09-10T01:48:00+03:00

россия

москва

великобритания

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788432048_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_0726d88684d770d5c30efadcd83f75c5.jpg

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Блогер-иноагент Вероника Белоцерковская* должна более 3,1 миллиона рублей за кулинарный мастер-класс в Великобритании, который она не провела, следует из судебных документов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как следует из судебных документов, один из клиентов Белоцерковской* потратил 21 тысячу фунтов стерлингов (более 1,6 миллиона рублей) в 2020 году на недельный мастер-класс. Согласно данным с сайта блогера, ее кулинарная школа тогда предлагала недельный курс изучения рецептов под руководством известного шеф-повара с проживанием в поместье английских графов. При этом, как указано в судебных документах, за два дня до начала кулинарного мастер-класса Белоцерковская* выложила в соцсети пост об отмене мероприятия, однако потраченные деньги клиентов так и не вернула. Тогда клиент обратился в суд. В 2023 году суд принял решение, что блогер-иноагент должна вернуть заплаченные за мастер-класс средства, проценты за пользование чужими деньгами, штраф и моральную компенсацию. "Взыскать с индивидуального предпринимателя Белоцерковской Вероники Борисовны* в пользу клиента деньги по договору... в размере 1 689 815 рублей 40 копеек, проценты за пользование чужими деньгами в размере 363 004 рублей, 83 копейки, компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, штраф в размере 1 031 410 рублей", - говорится в документе. Блогер так и не вернула деньги, поэтому на нее было возбуждено исполнительное производство. Общая сумма долга Белоцерковской* составила почти 3,1 миллиона рублей, согласно материалам судебных приставов. Ранее РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами и данными судебных приставов, сообщало, что общий долг блогера в РФ составляет 47,1 миллиона рублей. Суд Москвы ранее заочно приговорил ее к восьми годам тюрьмы за фейки о ВС РФ, в рамках дела было арестовано ее имущество на 153 миллиона рублей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20250314/slepakov-2004911567.html

https://ria.ru/20240918/shtraf-1973314066.html

https://ria.ru/20250304/fond-2002918207.html

россия

москва

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, великобритания, происшествия