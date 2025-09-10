https://ria.ru/20250910/dolg-2040816241.html
Белоцерковская* задолжала за отмененный мастер-класс в Великобритании
Белоцерковская* задолжала за отмененный мастер-класс в Великобритании - РИА Новости, 10.09.2025
Белоцерковская* задолжала за отмененный мастер-класс в Великобритании
Блогер-иноагент Вероника Белоцерковская* должна более 3,1 миллиона рублей за кулинарный мастер-класс в Великобритании, который она не провела, следует из... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T01:48:00+03:00
2025-09-10T01:48:00+03:00
2025-09-10T01:48:00+03:00
россия
москва
великобритания
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788432048_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_0726d88684d770d5c30efadcd83f75c5.jpg
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Блогер-иноагент Вероника Белоцерковская* должна более 3,1 миллиона рублей за кулинарный мастер-класс в Великобритании, который она не провела, следует из судебных документов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как следует из судебных документов, один из клиентов Белоцерковской* потратил 21 тысячу фунтов стерлингов (более 1,6 миллиона рублей) в 2020 году на недельный мастер-класс. Согласно данным с сайта блогера, ее кулинарная школа тогда предлагала недельный курс изучения рецептов под руководством известного шеф-повара с проживанием в поместье английских графов. При этом, как указано в судебных документах, за два дня до начала кулинарного мастер-класса Белоцерковская* выложила в соцсети пост об отмене мероприятия, однако потраченные деньги клиентов так и не вернула. Тогда клиент обратился в суд. В 2023 году суд принял решение, что блогер-иноагент должна вернуть заплаченные за мастер-класс средства, проценты за пользование чужими деньгами, штраф и моральную компенсацию. "Взыскать с индивидуального предпринимателя Белоцерковской Вероники Борисовны* в пользу клиента деньги по договору... в размере 1 689 815 рублей 40 копеек, проценты за пользование чужими деньгами в размере 363 004 рублей, 83 копейки, компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, штраф в размере 1 031 410 рублей", - говорится в документе. Блогер так и не вернула деньги, поэтому на нее было возбуждено исполнительное производство. Общая сумма долга Белоцерковской* составила почти 3,1 миллиона рублей, согласно материалам судебных приставов. Ранее РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами и данными судебных приставов, сообщало, что общий долг блогера в РФ составляет 47,1 миллиона рублей. Суд Москвы ранее заочно приговорил ее к восьми годам тюрьмы за фейки о ВС РФ, в рамках дела было арестовано ее имущество на 153 миллиона рублей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20250314/slepakov-2004911567.html
https://ria.ru/20240918/shtraf-1973314066.html
https://ria.ru/20250304/fond-2002918207.html
россия
москва
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788432048_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_0c306943141a5220406f5e078e6704d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, великобритания, происшествия
Россия, Москва, Великобритания, Происшествия
Белоцерковская* задолжала за отмененный мастер-класс в Великобритании
Белоцерковская должна 3,1 миллиона рублей за отмененный кулинарный мастер-класс
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Блогер-иноагент Вероника Белоцерковская* должна более 3,1 миллиона рублей за кулинарный мастер-класс в Великобритании, который она не провела, следует из судебных документов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из судебных документов, один из клиентов Белоцерковской* потратил 21 тысячу фунтов стерлингов (более 1,6 миллиона рублей) в 2020 году на недельный мастер-класс. Согласно данным с сайта блогера, ее кулинарная школа тогда предлагала недельный курс изучения рецептов под руководством известного шеф-повара с проживанием в поместье английских графов.
При этом, как указано в судебных документах, за два дня до начала кулинарного мастер-класса Белоцерковская* выложила в соцсети пост об отмене мероприятия, однако потраченные деньги клиентов так и не вернула. Тогда клиент обратился в суд.
В 2023 году суд принял решение, что блогер-иноагент должна вернуть заплаченные за мастер-класс средства, проценты за пользование чужими деньгами, штраф и моральную компенсацию.
"Взыскать с индивидуального предпринимателя Белоцерковской Вероники Борисовны* в пользу клиента деньги по договору... в размере 1 689 815 рублей 40 копеек, проценты за пользование чужими деньгами в размере 363 004 рублей, 83 копейки, компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, штраф в размере 1 031 410 рублей", - говорится в документе.
Блогер так и не вернула деньги, поэтому на нее было возбуждено исполнительное производство.
Общая сумма долга Белоцерковской* составила почти 3,1 миллиона рублей, согласно материалам судебных приставов.
Ранее РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами и данными судебных приставов, сообщало, что общий долг блогера в РФ
составляет 47,1 миллиона рублей.
Суд Москвы
ранее заочно приговорил ее к восьми годам тюрьмы за фейки о ВС РФ, в рамках дела было арестовано ее имущество на 153 миллиона рублей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента