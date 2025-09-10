Рейтинг@Mail.ru
СМИ: действия Израиля на Ближнем Востоке повышают риск эскалации с Турцией - РИА Новости, 10.09.2025
10:32 10.09.2025
СМИ: действия Израиля на Ближнем Востоке повышают риск эскалации с Турцией
СМИ: действия Израиля на Ближнем Востоке повышают риск эскалации с Турцией - РИА Новости, 10.09.2025
СМИ: действия Израиля на Ближнем Востоке повышают риск эскалации с Турцией
Действия Израиля на Ближнем Востоке повышают риск военной эскалации с Турцией, считают турецкие аналитики, цитируемые проправительственной газетой Milliyet.
в мире
израиль
турция
катар
биньямин нетаньяху
дональд трамп
хамас
АНКАРА, 10 сен - РИА Новости. Действия Израиля на Ближнем Востоке повышают риск военной эскалации с Турцией, считают турецкие аналитики, цитируемые проправительственной газетой Milliyet. Аналитик Уфук Неджат Ташчы заявляет, что Израиль рассматривает Турцию как одну из ключевых региональных угроз. При этом, по его мнению, инициатором конфликта Анкара не станет. "Турция стремится сохранить легитимную позицию и влиять на региональные процессы", - отметил аналитик, подчеркнув при этом вероятность "войны между Турцией и Израилем". Эксперт обращает внимание на серию авиаударов Израиля по Сирии, Йемену, Тунису, Катару и Ливану, которые демонстрируют готовность Тель-Авива к агрессивной региональной политике. Аналитик Мерве Суна Озель Озджан добавляет, что географический масштаб израильских операций может расширяться. "Следующей потенциальной целью Израиля может стать Саудовская Аравия или другая страна Персидского залива. Этот регион уже вошел в сферу возможного воздействия Израиля", - отметила эксперт. По мнению аналитиков, сочетание растущей военной активности Израиля и стратегической осторожности Турции создаёт среду, в которой крупные региональные конфликты становятся вероятными, но инициатором их, по всей видимости, будет не Анкара, а Тель-Авив. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom сообщила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем". РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
израиль
турция
катар
в мире, израиль, турция, катар, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас
В мире, Израиль, Турция, Катар, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ХАМАС
СМИ: действия Израиля на Ближнем Востоке повышают риск эскалации с Турцией

АНКАРА, 10 сен - РИА Новости. Действия Израиля на Ближнем Востоке повышают риск военной эскалации с Турцией, считают турецкие аналитики, цитируемые проправительственной газетой Milliyet.
Аналитик Уфук Неджат Ташчы заявляет, что Израиль рассматривает Турцию как одну из ключевых региональных угроз. При этом, по его мнению, инициатором конфликта Анкара не станет.
США не будут поддерживать Израиль против Турции, заявили в партии Vatan
17 апреля, 05:34
17 апреля, 05:34
"Турция стремится сохранить легитимную позицию и влиять на региональные процессы", - отметил аналитик, подчеркнув при этом вероятность "войны между Турцией и Израилем".
Эксперт обращает внимание на серию авиаударов Израиля по Сирии, Йемену, Тунису, Катару и Ливану, которые демонстрируют готовность Тель-Авива к агрессивной региональной политике.
Аналитик Мерве Суна Озель Озджан добавляет, что географический масштаб израильских операций может расширяться.
"Следующей потенциальной целью Израиля может стать Саудовская Аравия или другая страна Персидского залива. Этот регион уже вошел в сферу возможного воздействия Израиля", - отметила эксперт.
Турция опровергла сообщения о размещении части израильского авиапарка
15 июня, 21:07
15 июня, 21:07
По мнению аналитиков, сочетание растущей военной активности Израиля и стратегической осторожности Турции создаёт среду, в которой крупные региональные конфликты становятся вероятными, но инициатором их, по всей видимости, будет не Анкара, а Тель-Авив.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom сообщила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Израиль не сможет запугать Эрдогана давлением и угрозами, заявили в Турции
31 марта, 17:18
31 марта, 17:18
 
В миреИзраильТурцияКатарБиньямин НетаньяхуДональд ТрампХАМАС
 
 
