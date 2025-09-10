https://ria.ru/20250910/dejstvie-2040859646.html
Россия и Украина прекратили сотрудничество в области культуры и образования
Россия и Украина прекратили сотрудничество в области культуры и образования
Россия и Украина прекратили сотрудничество в области культуры и образования
Действие соглашения о сотрудничестве в области культуры, науки и образования с Украиной прекращено
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действие соглашения о сотрудничестве в области культуры, науки и образования с Украиной прекращено, официальное сообщение Министерства иностранных дел РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Двадцать восьмого августа 2025 года прекращено Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Украины о сотрудничестве в области культуры, науки и образования, подписанного в Москве 26 июля 1995 года", - говорится в документе.
