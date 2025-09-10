https://ria.ru/20250910/dejstvie-2040859646.html

Россия и Украина прекратили сотрудничество в области культуры и образования

Россия и Украина прекратили сотрудничество в области культуры и образования - РИА Новости, 10.09.2025

Россия и Украина прекратили сотрудничество в области культуры и образования

Действие соглашения о сотрудничестве в области культуры, науки и образования с Украиной прекращено, официальное сообщение Министерства иностранных дел РФ... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T10:18:00+03:00

2025-09-10T10:18:00+03:00

2025-09-10T10:24:00+03:00

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действие соглашения о сотрудничестве в области культуры, науки и образования с Украиной прекращено, официальное сообщение Министерства иностранных дел РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Двадцать восьмого августа 2025 года прекращено Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Украины о сотрудничестве в области культуры, науки и образования, подписанного в Москве 26 июля 1995 года", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250910/ukraina-2040858867.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина