https://ria.ru/20250910/bouz-2040905708.html

Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о борьбе ЕС "за свободу". "Европа находится в состоянии борьбы,... РИА Новости, 10.09.2025

в мире

европа

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038356788_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c9c5ab4a27ac0a294f2ab65b4639f93.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о борьбе ЕС "за свободу". "Европа находится в состоянии борьбы, борьбы против собственного народа. Борьбы за подавление его демократической воли, кражу его налогов для финансирования войны и подавление его права на несогласие", — говорится в публикации. В среду фон дер Ляйен заявила, что Европа "борется за свободу и возможности самим определять свою судьбу". На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц отмечал, что Европа сейчас не играет в мире той роли, которую хотела бы. Он указал на ограниченную возможность действий Европы и европейской части НАТО, в частности, в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250910/evropa-2040767325.html

европа

2025

в мире, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз