Фон дер Ляйен поставили на место после нового заявления - РИА Новости, 10.09.2025
12:54 10.09.2025
Фон дер Ляйен поставили на место после нового заявления
в мире
европа
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о борьбе ЕС "за свободу". "Европа находится в состоянии борьбы, борьбы против собственного народа. Борьбы за подавление его демократической воли, кражу его налогов для финансирования войны и подавление его права на несогласие", — говорится в публикации. В среду фон дер Ляйен заявила, что Европа "борется за свободу и возможности самим определять свою судьбу". На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц отмечал, что Европа сейчас не играет в мире той роли, которую хотела бы. Он указал на ограниченную возможность действий Европы и европейской части НАТО, в частности, в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
европа
в мире, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
© AP PhotoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о борьбе ЕС "за свободу".

"Европа находится в состоянии борьбы, борьбы против собственного народа. Борьбы за подавление его демократической воли, кражу его налогов для финансирования войны и подавление его права на несогласие", — говорится в публикации.

В среду фон дер Ляйен заявила, что Европа "борется за свободу и возможности самим определять свою судьбу".

На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц отмечал, что Европа сейчас не играет в мире той роли, которую хотела бы. Он указал на ограниченную возможность действий Европы и европейской части НАТО, в частности, в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
