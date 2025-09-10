В Болгарии на пляже нашли пусковой двигатель ракеты

https://ria.ru/20250910/bolgariya-2041020084.html
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Фрагмент ракеты обнаружили на одном из черноморских пляжей в Болгарии, сообщает министерство обороны. Боеприпас был обнаружен во вторник спасателем в районе села Синеморец примерно в 50 метрах от берега. В среду утром на место происшествия прибыли сотрудники полиции и ВМС. "На месте военнослужащие установили, что металлический предмет представляет собой пусковой двигатель ракеты (полый) размером 1,7 метра в длину и 17 сантиметров в диаметре, не представляющий опасности для транспортировки", - говорится в заявлении. Сообщается, что предмет был доставлен на военно-морскую базу в Бургасе для дальнейшего уничтожения.
