В Болгарии на пляже нашли пусковой двигатель ракеты - РИА Новости, 10.09.2025
17:31 10.09.2025
В Болгарии на пляже нашли пусковой двигатель ракеты
Фрагмент ракеты обнаружили на одном из черноморских пляжей в Болгарии, сообщает министерство обороны. РИА Новости, 10.09.2025
в мире
болгария
бургас
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Фрагмент ракеты обнаружили на одном из черноморских пляжей в Болгарии, сообщает министерство обороны. Боеприпас был обнаружен во вторник спасателем в районе села Синеморец примерно в 50 метрах от берега. В среду утром на место происшествия прибыли сотрудники полиции и ВМС. "На месте военнослужащие установили, что металлический предмет представляет собой пусковой двигатель ракеты (полый) размером 1,7 метра в длину и 17 сантиметров в диаметре, не представляющий опасности для транспортировки", - говорится в заявлении. Сообщается, что предмет был доставлен на военно-морскую базу в Бургасе для дальнейшего уничтожения.
болгария
бургас
© Фото : Министерство обороны БолгарииФрагмент ракеты, обнаруженной на одном из пляжей в Болгарии
© Фото : Министерство обороны Болгарии
Фрагмент ракеты, обнаруженной на одном из пляжей в Болгарии
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Фрагмент ракеты обнаружили на одном из черноморских пляжей в Болгарии, сообщает министерство обороны.
Боеприпас был обнаружен во вторник спасателем в районе села Синеморец примерно в 50 метрах от берега. В среду утром на место происшествия прибыли сотрудники полиции и ВМС.
"На месте военнослужащие установили, что металлический предмет представляет собой пусковой двигатель ракеты (полый) размером 1,7 метра в длину и 17 сантиметров в диаметре, не представляющий опасности для транспортировки", - говорится в заявлении.
Сообщается, что предмет был доставлен на военно-морскую базу в Бургасе для дальнейшего уничтожения.
