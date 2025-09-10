Рейтинг@Mail.ru
В Шэньчжэне прошел бизнес-диалог России и Сингапура - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/biznes-dialog-2041048598.html
В Шэньчжэне прошел бизнес-диалог России и Сингапура
В Шэньчжэне прошел бизнес-диалог России и Сингапура - РИА Новости, 10.09.2025
В Шэньчжэне прошел бизнес-диалог России и Сингапура
Десятый бизнес-диалог России и Сингапура состоялся в среду в китайском городе Шэньчжэне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российско-Сингапурского делового... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T19:25:00+03:00
2025-09-10T19:25:00+03:00
в мире
россия
сингапур (город)
азия
николай волобуев
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147895/66/1478956627_0:0:4500:2531_1920x0_80_0_0_e44376fc2a9d523cf3b35465564ec34d.jpg
ПЕКИН, 10 сен - РИА Новости. Десятый бизнес-диалог России и Сингапура состоялся в среду в китайском городе Шэньчжэне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российско-Сингапурского делового совета (РСДС). Мероприятие при поддержке госкорпорации "Ростех" прошло на площадке совместного Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Тема бизнес-диалога в этом году - "Ускорение технологического процесса: из мечты в настоящее будущее". Стороны, в частности, провели обмен инженерным опытом в рамках совместных бизнес-проектов, обсудили масштабное использование беспилотной авиации в развитии экономики, а также цифровизацию городских инфраструктур и развитие "умных городов". В рамках мероприятия помимо деловой программы состоялся концерт оркестра воспитанников Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова. "Проведение концерта на территории Шэньчжэня, одного из крупнейших инновационных мегаполисов мира, отражает растущий интерес к российской культуре в Азии и стремление к взаимопониманию через искусство", - приводила ранее пресс-служба слова председателя РСДС Николая Волобуева. Как отметили в пресс-службе РСДС, среди обсужденных в рамках бизнес-диалога тем: автоматизация, урбанизация, международная инженерно-производственная кооперация, торговое сотрудничество, подготовка инновационных кадров и искусственный интеллект. Особое внимание уделено вопросам развития низковысотной экономики. Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне создан Московским государственным университетом имени Ломоносова, Пекинским политехническим институтом (университетом) и Муниципальным Народным правительством Шэньчжэня. Ключевой задачей совместного университета заявлена подготовка в Китае на базе российских образовательных программ молодых специалистов, необходимых для реализации экономических проектов двух стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие диалога культур и взаимопонимания народов.
https://ria.ru/20250910/rosstat-2041048377.html
https://ria.ru/20250910/mishustin-2040994794.html
россия
сингапур (город)
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147895/66/1478956627_500:0:4500:3000_1920x0_80_0_0_ab772e280d34ddca9d38fe1bcf3dbedc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сингапур (город), азия, николай волобуев, ростех
В мире, Россия, Сингапур (город), Азия, Николай Волобуев, Ростех
В Шэньчжэне прошел бизнес-диалог России и Сингапура

В Китае прошел бизнес-диалог России и Сингапура

© Fotolia / SeanPavonePhotoШеньчжен, Китай
Шеньчжен, Китай - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Fotolia / SeanPavonePhoto
Шеньчжен, Китай. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 10 сен - РИА Новости. Десятый бизнес-диалог России и Сингапура состоялся в среду в китайском городе Шэньчжэне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российско-Сингапурского делового совета (РСДС).
Мероприятие при поддержке госкорпорации "Ростех" прошло на площадке совместного Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Тема бизнес-диалога в этом году - "Ускорение технологического процесса: из мечты в настоящее будущее". Стороны, в частности, провели обмен инженерным опытом в рамках совместных бизнес-проектов, обсудили масштабное использование беспилотной авиации в развитии экономики, а также цифровизацию городских инфраструктур и развитие "умных городов".
Деньги - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В России впервые с августа 2022 года зафиксировали месячную дефляцию
Вчера, 19:20
В рамках мероприятия помимо деловой программы состоялся концерт оркестра воспитанников Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова.
"Проведение концерта на территории Шэньчжэня, одного из крупнейших инновационных мегаполисов мира, отражает растущий интерес к российской культуре в Азии и стремление к взаимопониманию через искусство", - приводила ранее пресс-служба слова председателя РСДС Николая Волобуева.
Как отметили в пресс-службе РСДС, среди обсужденных в рамках бизнес-диалога тем: автоматизация, урбанизация, международная инженерно-производственная кооперация, торговое сотрудничество, подготовка инновационных кадров и искусственный интеллект. Особое внимание уделено вопросам развития низковысотной экономики.
Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне создан Московским государственным университетом имени Ломоносова, Пекинским политехническим институтом (университетом) и Муниципальным Народным правительством Шэньчжэня. Ключевой задачей совместного университета заявлена подготовка в Китае на базе российских образовательных программ молодых специалистов, необходимых для реализации экономических проектов двух стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие диалога культур и взаимопонимания народов.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Российский бизнес ищет новые рынки сырья и сбыта, рассказал Мишустин
Вчера, 16:10
 
В миреРоссияСингапур (город)АзияНиколай ВолобуевРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала