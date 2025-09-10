Рейтинг@Mail.ru
Центр "Мой бизнес" поддержал около 18,5 тысячи жителей Камчатского края - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
13:33 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/biznes-2040929816.html
Центр "Мой бизнес" поддержал около 18,5 тысячи жителей Камчатского края
Центр "Мой бизнес" поддержал около 18,5 тысячи жителей Камчатского края - РИА Новости, 10.09.2025
Центр "Мой бизнес" поддержал около 18,5 тысячи жителей Камчатского края
За шесть лет работы центра "Мой бизнес" на Камчатке порядка 18,5 тысячи жителей края получили поддержку, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T13:33:00+03:00
2025-09-10T13:33:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
камчатский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740635004_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_93a743a7c59f3f9c1696f744e45a45f0.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. За шесть лет работы центра "Мой бизнес" на Камчатке порядка 18,5 тысячи жителей края получили поддержку, сообщает пресс-служба правительства региона. Там подчеркивают, что благодаря работе центра в крае ежегодно расширяется круг предпринимателей, пользующихся поддержкой государства. Так, в мероприятиях ведомства приняли участие более 10 тысяч человек, а местные экспортеры продают свою продукцию более чем в 30 странах мира. Для достижения успеха предприниматели Камчатки воспользовались субсидиями на общую сумму свыше 500 миллионов рублей, льготными займами – более 4 миллиардов рублей и поручительствами – более 4,5 миллиарда рублей. Эта поддержка способствовала созданию инновационных продуктов и помогла бизнесу приблизиться к реализации своих целей. "Сегодня мы празднуем шестилетие работы нашего центра “Мой бизнес” на Камчатке. Эти годы стали периодом больших перемен, новых возможностей и серьезных вызовов. Но самое ценное – это вера в общее дело, которую сохранили и продолжают демонстрировать предприниматели края. Пусть каждый новый день приносит вам свежие идеи, пусть ваше дело растет и радует успехом. А двери нашего центра, как и раньше, всегда открыты для вас", – прокомментировала директор АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" Юлия Богаевская, ее слова приводит пресс-служба. Центр "Мой бизнес" включает в себя АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства", МКК "Фонд поддержки предпринимательства", Гарантийный фонд развития предпринимательства и Центр поддержки экспорта. Кроме того, на его площадке услуги для бизнеса предоставляет МФЦ "Мои документы". Создание центра стало возможным благодаря национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". За это время предпринимателям, самозанятым и физическим лицам региона оказано около 30 тысяч услуг. Меры поддержки реализуются при содействии регионального министерства экономического развития. Обратиться в центр по разным вопросам могут как действующие, так и начинающие предприниматели, а также те, кто только планирует открыть свое дело.
https://ria.ru/20250910/vef-2040925839.html
https://ria.ru/20250909/msp-2040654075.html
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740635004_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_57cf1614e40f3287094143fe157546f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , камчатский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Камчатский край
Центр "Мой бизнес" поддержал около 18,5 тысячи жителей Камчатского края

Порядка 18,5 тысячи жителям Камчатки помогли в центре "Мой бизнес" за шесть лет

© Фото : правительство Московской областиВывеска центра оказания услуг "Мой бизнес"
Вывеска центра оказания услуг Мой бизнес - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : правительство Московской области
Вывеска центра оказания услуг "Мой бизнес". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. За шесть лет работы центра "Мой бизнес" на Камчатке порядка 18,5 тысячи жителей края получили поддержку, сообщает пресс-служба правительства региона.
Там подчеркивают, что благодаря работе центра в крае ежегодно расширяется круг предпринимателей, пользующихся поддержкой государства. Так, в мероприятиях ведомства приняли участие более 10 тысяч человек, а местные экспортеры продают свою продукцию более чем в 30 странах мира.
Баннер Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Свыше 2,5 тысячи товаров из павильона "Сделано в Приморье" продали на ВЭФ
Вчера, 13:28
Для достижения успеха предприниматели Камчатки воспользовались субсидиями на общую сумму свыше 500 миллионов рублей, льготными займами – более 4 миллиардов рублей и поручительствами – более 4,5 миллиарда рублей. Эта поддержка способствовала созданию инновационных продуктов и помогла бизнесу приблизиться к реализации своих целей.
"Сегодня мы празднуем шестилетие работы нашего центра “Мой бизнес” на Камчатке. Эти годы стали периодом больших перемен, новых возможностей и серьезных вызовов. Но самое ценное – это вера в общее дело, которую сохранили и продолжают демонстрировать предприниматели края. Пусть каждый новый день приносит вам свежие идеи, пусть ваше дело растет и радует успехом. А двери нашего центра, как и раньше, всегда открыты для вас", – прокомментировала директор АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" Юлия Богаевская, ее слова приводит пресс-служба.
Центр "Мой бизнес" включает в себя АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства", МКК "Фонд поддержки предпринимательства", Гарантийный фонд развития предпринимательства и Центр поддержки экспорта. Кроме того, на его площадке услуги для бизнеса предоставляет МФЦ "Мои документы". Создание центра стало возможным благодаря национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
За это время предпринимателям, самозанятым и физическим лицам региона оказано около 30 тысяч услуг. Меры поддержки реализуются при содействии регионального министерства экономического развития. Обратиться в центр по разным вопросам могут как действующие, так и начинающие предприниматели, а также те, кто только планирует открыть свое дело.
Здание правительства Челябинской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Количество субъектов МСП выросло в Челябинской области
9 сентября, 13:09
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКамчатский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала