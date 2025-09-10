https://ria.ru/20250910/biznes-2040929816.html

Центр "Мой бизнес" поддержал около 18,5 тысячи жителей Камчатского края

За шесть лет работы центра "Мой бизнес" на Камчатке порядка 18,5 тысячи жителей края получили поддержку, сообщает пресс-служба правительства региона.

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. За шесть лет работы центра "Мой бизнес" на Камчатке порядка 18,5 тысячи жителей края получили поддержку, сообщает пресс-служба правительства региона. Там подчеркивают, что благодаря работе центра в крае ежегодно расширяется круг предпринимателей, пользующихся поддержкой государства. Так, в мероприятиях ведомства приняли участие более 10 тысяч человек, а местные экспортеры продают свою продукцию более чем в 30 странах мира. Для достижения успеха предприниматели Камчатки воспользовались субсидиями на общую сумму свыше 500 миллионов рублей, льготными займами – более 4 миллиардов рублей и поручительствами – более 4,5 миллиарда рублей. Эта поддержка способствовала созданию инновационных продуктов и помогла бизнесу приблизиться к реализации своих целей. "Сегодня мы празднуем шестилетие работы нашего центра “Мой бизнес” на Камчатке. Эти годы стали периодом больших перемен, новых возможностей и серьезных вызовов. Но самое ценное – это вера в общее дело, которую сохранили и продолжают демонстрировать предприниматели края. Пусть каждый новый день приносит вам свежие идеи, пусть ваше дело растет и радует успехом. А двери нашего центра, как и раньше, всегда открыты для вас", – прокомментировала директор АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" Юлия Богаевская, ее слова приводит пресс-служба. Центр "Мой бизнес" включает в себя АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства", МКК "Фонд поддержки предпринимательства", Гарантийный фонд развития предпринимательства и Центр поддержки экспорта. Кроме того, на его площадке услуги для бизнеса предоставляет МФЦ "Мои документы". Создание центра стало возможным благодаря национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". За это время предпринимателям, самозанятым и физическим лицам региона оказано около 30 тысяч услуг. Меры поддержки реализуются при содействии регионального министерства экономического развития. Обратиться в центр по разным вопросам могут как действующие, так и начинающие предприниматели, а также те, кто только планирует открыть свое дело.

