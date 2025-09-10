https://ria.ru/20250910/biryukov-2041005955.html

Дорожную разметку обновили в Москве

Дорожную разметку обновили в Москве

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства завершили основные работы по обновлению дорожной разметки, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Мероприятия по обновлению дорожной разметки стартовали в столице с установлением постоянных положительных температур воздуха. Работы проводили преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы не создавать затруднения на дорогах. В настоящее время основные работы завершены, но продолжим наносить новую разметку после окончания благоустройства на ряде объектов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что дорожная разметка выполняется долговечными пластичными материалами. Холодный пластик используется для нанесения элементов сложной конфигурации, обозначения парковок. Термопластик применяется для продольных линий, разделяющих потоки, и поперечных полос. "Городские службы нанесли новую разметку на ключевых магистралях и улицах, в первую очередь возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, станций метро, парков, театров и кинотеатров. Были обновлены линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стоп-линии, дублирующие дорожные знаки", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в общей сложности разметили свыше 50 тысяч стрел направления движения, более 20 тысяч наземных пешеходных переходов и свыше 7 тысяч знаков остановок общественного транспорта.

