Дорожную разметку обновили в Москве
Дорожную разметку обновили в Москве - РИА Новости, 10.09.2025
Дорожную разметку обновили в Москве
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства завершили основные работы по обновлению дорожной разметки, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T16:50:00+03:00
2025-09-10T16:50:00+03:00
2025-09-10T16:50:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012708457_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_0ec659eefc97e3384e3deaf4dde5d0fa.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства завершили основные работы по обновлению дорожной разметки, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Мероприятия по обновлению дорожной разметки стартовали в столице с установлением постоянных положительных температур воздуха. Работы проводили преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы не создавать затруднения на дорогах. В настоящее время основные работы завершены, но продолжим наносить новую разметку после окончания благоустройства на ряде объектов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что дорожная разметка выполняется долговечными пластичными материалами. Холодный пластик используется для нанесения элементов сложной конфигурации, обозначения парковок. Термопластик применяется для продольных линий, разделяющих потоки, и поперечных полос. "Городские службы нанесли новую разметку на ключевых магистралях и улицах, в первую очередь возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, станций метро, парков, театров и кинотеатров. Были обновлены линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стоп-линии, дублирующие дорожные знаки", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в общей сложности разметили свыше 50 тысяч стрел направления движения, более 20 тысяч наземных пешеходных переходов и свыше 7 тысяч знаков остановок общественного транспорта.
москва
Дорожную разметку обновили в Москве
Бирюков: дорожную разметку обновили в Москве
