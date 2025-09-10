Рейтинг@Mail.ru
Школы Белгорода перевели на дистант из-за угроз БПЛА - РИА Новости, 10.09.2025
12:38 10.09.2025
Школы Белгорода перевели на дистант из-за угроз БПЛА
Школы Белгорода перевели на дистант из-за угроз БПЛА
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
БЕЛГОРОД, 10 сен – РИА Новости. Власти отменили занятия вторых смен в школах, колледжах и вузах Белгорода и Белгородского района, кроме того, 11 и 12 сентября обучение будет проводиться в дистанционном формате из-за угроз БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Те вузы, колледжи, школы, которые у нас сегодня работают во второй смене: второй смены сегодня не будет. Это понятно по объективным причинам, связанным с массированной атакой на Белгород и Белгородский район. Эти ограничения, конечно же, по Белгороду и Белгородскому району. Завтра, в четверг, и в пятницу дистант во всех учебных заведениях Белгородского района и Белгорода", - сказал Гладков в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он отметил, что если родителям не с кем оставить ребенка и они считают, что в школе или колледже безопаснее, то учебные заведения примут детей. Решение по высшим учебным заведениям будет принимать руководство вузов, уточнил губернатор. В отношении детских садов было подчеркнуто, что они будут продолжать свою работу, однако если есть возможность оставить детей дома, это следует сделать, так как выходить на улицу небезопасно, отметил глава области.
белгородский район, белгород, вячеслав гладков
Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков
Вид на центральную часть Белгорода
Вид на центральную часть Белгорода. Архивное фото
В Белгороде при обстреле со стороны ВСУ разрушен детский сад
2 сентября 2024, 08:31
В Белгороде при обстреле со стороны ВСУ разрушен детский сад
2 сентября 2024, 08:31
 
Белгородский районБелгородВячеслав Гладков
 
 
