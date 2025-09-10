https://ria.ru/20250910/belgorod-2040898678.html
Школы Белгорода перевели на дистант из-за угроз БПЛА
2025-09-10T12:38:00+03:00
БЕЛГОРОД, 10 сен – РИА Новости. Власти отменили занятия вторых смен в школах, колледжах и вузах Белгорода и Белгородского района, кроме того, 11 и 12 сентября обучение будет проводиться в дистанционном формате из-за угроз БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Те вузы, колледжи, школы, которые у нас сегодня работают во второй смене: второй смены сегодня не будет. Это понятно по объективным причинам, связанным с массированной атакой на Белгород и Белгородский район. Эти ограничения, конечно же, по Белгороду и Белгородскому району. Завтра, в четверг, и в пятницу дистант во всех учебных заведениях Белгородского района и Белгорода", - сказал Гладков в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он отметил, что если родителям не с кем оставить ребенка и они считают, что в школе или колледже безопаснее, то учебные заведения примут детей. Решение по высшим учебным заведениям будет принимать руководство вузов, уточнил губернатор. В отношении детских садов было подчеркнуто, что они будут продолжать свою работу, однако если есть возможность оставить детей дома, это следует сделать, так как выходить на улицу небезопасно, отметил глава области.
