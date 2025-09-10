https://ria.ru/20250910/belgorod-2040898678.html

Школы Белгорода перевели на дистант из-за угроз БПЛА

Школы Белгорода перевели на дистант из-за угроз БПЛА - РИА Новости, 10.09.2025

Школы Белгорода перевели на дистант из-за угроз БПЛА

Власти отменили занятия вторых смен в школах, колледжах и вузах Белгорода и Белгородского района, кроме того, 11 и 12 сентября обучение будет проводиться в... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T12:38:00+03:00

2025-09-10T12:38:00+03:00

2025-09-10T12:38:00+03:00

белгородский район

белгород

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907250686_0:205:3083:1939_1920x0_80_0_0_e248b04078c98d6936960c6623b34208.jpg

БЕЛГОРОД, 10 сен – РИА Новости. Власти отменили занятия вторых смен в школах, колледжах и вузах Белгорода и Белгородского района, кроме того, 11 и 12 сентября обучение будет проводиться в дистанционном формате из-за угроз БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Те вузы, колледжи, школы, которые у нас сегодня работают во второй смене: второй смены сегодня не будет. Это понятно по объективным причинам, связанным с массированной атакой на Белгород и Белгородский район. Эти ограничения, конечно же, по Белгороду и Белгородскому району. Завтра, в четверг, и в пятницу дистант во всех учебных заведениях Белгородского района и Белгорода", - сказал Гладков в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он отметил, что если родителям не с кем оставить ребенка и они считают, что в школе или колледже безопаснее, то учебные заведения примут детей. Решение по высшим учебным заведениям будет принимать руководство вузов, уточнил губернатор. В отношении детских садов было подчеркнуто, что они будут продолжать свою работу, однако если есть возможность оставить детей дома, это следует сделать, так как выходить на улицу небезопасно, отметил глава области.

https://ria.ru/20240902/belgorod-1969893363.html

белгородский район

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородский район, белгород, вячеслав гладков