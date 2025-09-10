https://ria.ru/20250910/belgorod-2040864517.html

В Белгороде девушка-подросток пострадала в результате атаки дронов ВСУ

В Белгороде девушка-подросток пострадала в результате атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 10.09.2025

В Белгороде девушка-подросток пострадала в результате атаки дронов ВСУ

Шестнадцатилетняя девушка пострадала в среду утром в Белгороде в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 10.09.2025

БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Шестнадцатилетняя девушка пострадала в среду утром в Белгороде в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Сегодня утром Белгород подвергся атакам беспилотников. По уточненной информации, в результате детонации беспилотника 16-летняя девушка получила баротравму. Она самостоятельно обратилась в СМП. После оказания помощи лечение будет продолжать амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что повреждены здание правительства Белгородской области, частное домовладение и два многоквартирных дома.

