https://ria.ru/20250910/bali-2040895955.html
На Бали дожди вызвали наводнения
На Бали дожди вызвали наводнения - РИА Новости, 10.09.2025
На Бали дожди вызвали наводнения
Сильные дожди, обрушившиеся на индонезийский остров Бали вечером во вторник, вызвали наводнения в нескольких районах, сообщает индонезийский портал Detik. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T12:28:00+03:00
2025-09-10T12:28:00+03:00
2025-09-10T12:28:00+03:00
в мире
бали
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040895001_1:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_9d5d119d99c16633a9a8b5ce0286a26c.jpg
ДЖАКАРТА, 10 сен – РИА Новости. Сильные дожди, обрушившиеся на индонезийский остров Бали вечером во вторник, вызвали наводнения в нескольких районах, сообщает индонезийский портал Detik. "Один из таких районов находится в районе Падангсамбиан в Западном Денпасаре. Последствия наводнения были довольно серьезными: дома оказались под водой, дороги парализованы, а некоторые здания обрушились", - пишет издание. По его данным, уровень воды достигал бёдер взрослого человека, а в некоторых — пояса. Информация о пострадавших пока не публиковалась.
https://ria.ru/20250703/parom-2026863247.html
бали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040895001_376:0:2625:1687_1920x0_80_0_0_4470ec4d6a8c9706c89b5e05456a5871.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бали
На Бали дожди вызвали наводнения
Сильные дожди привели к серьезным наводнениям на Бали