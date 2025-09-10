Рейтинг@Mail.ru
На Бали дожди вызвали наводнения - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/bali-2040895955.html
На Бали дожди вызвали наводнения
На Бали дожди вызвали наводнения - РИА Новости, 10.09.2025
На Бали дожди вызвали наводнения
Сильные дожди, обрушившиеся на индонезийский остров Бали вечером во вторник, вызвали наводнения в нескольких районах, сообщает индонезийский портал Detik. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T12:28:00+03:00
2025-09-10T12:28:00+03:00
в мире
бали
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040895001_1:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_9d5d119d99c16633a9a8b5ce0286a26c.jpg
ДЖАКАРТА, 10 сен – РИА Новости. Сильные дожди, обрушившиеся на индонезийский остров Бали вечером во вторник, вызвали наводнения в нескольких районах, сообщает индонезийский портал Detik. "Один из таких районов находится в районе Падангсамбиан в Западном Денпасаре. Последствия наводнения были довольно серьезными: дома оказались под водой, дороги парализованы, а некоторые здания обрушились", - пишет издание. По его данным, уровень воды достигал бёдер взрослого человека, а в некоторых — пояса. Информация о пострадавших пока не публиковалась.
https://ria.ru/20250703/parom-2026863247.html
бали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040895001_376:0:2625:1687_1920x0_80_0_0_4470ec4d6a8c9706c89b5e05456a5871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бали
В мире, Бали
На Бали дожди вызвали наводнения

Сильные дожди привели к серьезным наводнениям на Бали

© Getty Images / Anadolu / BASARNASСпасатели эвакуируют жителей во время наводнения на Бали, Индонезия. 10 сентября 2025
Спасатели эвакуируют жителей во время наводнения на Бали, Индонезия. 10 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Getty Images / Anadolu / BASARNAS
Спасатели эвакуируют жителей во время наводнения на Бали, Индонезия. 10 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 10 сен – РИА Новости. Сильные дожди, обрушившиеся на индонезийский остров Бали вечером во вторник, вызвали наводнения в нескольких районах, сообщает индонезийский портал Detik.
"Один из таких районов находится в районе Падангсамбиан в Западном Денпасаре. Последствия наводнения были довольно серьезными: дома оказались под водой, дороги парализованы, а некоторые здания обрушились", - пишет издание.
По его данным, уровень воды достигал бёдер взрослого человека, а в некоторых — пояса.
Информация о пострадавших пока не публиковалась.
Экстренные службы на месте происшествия, где у острова Бали затонул паром - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Посольство в Индонезии рассказало о ситуации с паромом, затонувшим на Бали
3 июля, 08:21
 
В миреБали
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала