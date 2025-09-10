https://ria.ru/20250910/bali-2040895955.html

На Бали дожди вызвали наводнения

Сильные дожди, обрушившиеся на индонезийский остров Бали вечером во вторник, вызвали наводнения в нескольких районах, сообщает индонезийский портал Detik.

в мире

ДЖАКАРТА, 10 сен – РИА Новости. Сильные дожди, обрушившиеся на индонезийский остров Бали вечером во вторник, вызвали наводнения в нескольких районах, сообщает индонезийский портал Detik. "Один из таких районов находится в районе Падангсамбиан в Западном Денпасаре. Последствия наводнения были довольно серьезными: дома оказались под водой, дороги парализованы, а некоторые здания обрушились", - пишет издание. По его данным, уровень воды достигал бёдер взрослого человека, а в некоторых — пояса. Информация о пострадавших пока не публиковалась.

