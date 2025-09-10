Рейтинг@Mail.ru
Активы НПФ ВТБ выросли на 8% по итогам первого полугодия - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/aktivy-2040878862.html
Активы НПФ ВТБ выросли на 8% по итогам первого полугодия
Активы НПФ ВТБ выросли на 8% по итогам первого полугодия - РИА Новости, 10.09.2025
Активы НПФ ВТБ выросли на 8% по итогам первого полугодия
Активы ВТБ Пенсионный фонд достигли 1,2 триллиона рублей по итогам первого полугодия 2025 года, их прирост составил 8%, а суммарные пенсионные выплаты превысили РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T11:26:00+03:00
2025-09-10T11:26:00+03:00
пенсия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979269232_0:70:3518:2048_1920x0_80_0_0_33be16995ffed8730629554b26f09e51.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Активы ВТБ Пенсионный фонд достигли 1,2 триллиона рублей по итогам первого полугодия 2025 года, их прирост составил 8%, а суммарные пенсионные выплаты превысили 14 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка. Общее число клиентов НПФ составляет 11,2 миллиона человек. Из них более 1,6 миллиона – участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) и программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Объем средств по ПДС и НПО за шесть месяцев 2025 года вырос на 31% с начала года и превысил 192 миллиарда рублей. Количество клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) достигает 9,5 миллиона человек. Объем накоплений НПФ составляет более 977 миллиардов рублей. Пенсионные выплаты клиентам фонда по ОПС за первое полугодие составили 10,5 миллиарда рублей, по НПО – 3,7 миллиарда рублей. Общее количество получателей этих выплат составляет 214 тысяч человек. "В конце августа более 600 тысяч участников ПДС, вложивших средства в 2024 году в НПФ ВТБ, получили 15,5 миллиарда рублей государственного софинансирования. Почти 62% из них получили максимальные 36 тысяч рублей от государства. Промежуточная доходность вложений по ПДС в фонде на начало сентября – 29% годовых", – отмечает генеральный директор НПФ Андрей Осипов, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20250905/servis-2039941895.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979269232_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_4d908ebfb9b6ff73531b56acc6346306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пенсия
Пенсия
Активы НПФ ВТБ выросли на 8% по итогам первого полугодия

Активы НПФ ВТБ составили 1,2 триллиона рублей по итогам первого полугодия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка "ВТБ"
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска банка "ВТБ"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Активы ВТБ Пенсионный фонд достигли 1,2 триллиона рублей по итогам первого полугодия 2025 года, их прирост составил 8%, а суммарные пенсионные выплаты превысили 14 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Общее число клиентов НПФ составляет 11,2 миллиона человек. Из них более 1,6 миллиона – участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) и программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Объем средств по ПДС и НПО за шесть месяцев 2025 года вырос на 31% с начала года и превысил 192 миллиарда рублей. Количество клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) достигает 9,5 миллиона человек. Объем накоплений НПФ составляет более 977 миллиардов рублей.
Пенсионные выплаты клиентам фонда по ОПС за первое полугодие составили 10,5 миллиарда рублей, по НПО – 3,7 миллиарда рублей. Общее количество получателей этих выплат составляет 214 тысяч человек.
"В конце августа более 600 тысяч участников ПДС, вложивших средства в 2024 году в НПФ ВТБ, получили 15,5 миллиарда рублей государственного софинансирования. Почти 62% из них получили максимальные 36 тысяч рублей от государства. Промежуточная доходность вложений по ПДС в фонде на начало сентября – 29% годовых", – отмечает генеральный директор НПФ Андрей Осипов, его слова приводит пресс-служба.
Стэнд ВТБ на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Сервис ВТБ по приему B2B-платежей стал доступен для клиентов "Почты России"
5 сентября, 11:48
 
Пенсия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала