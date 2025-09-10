Активы НПФ ВТБ выросли на 8% по итогам первого полугодия

https://ria.ru/20250910/aktivy-2040878862.html
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Активы ВТБ Пенсионный фонд достигли 1,2 триллиона рублей по итогам первого полугодия 2025 года, их прирост составил 8%, а суммарные пенсионные выплаты превысили 14 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка. Общее число клиентов НПФ составляет 11,2 миллиона человек. Из них более 1,6 миллиона – участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) и программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Объем средств по ПДС и НПО за шесть месяцев 2025 года вырос на 31% с начала года и превысил 192 миллиарда рублей. Количество клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) достигает 9,5 миллиона человек. Объем накоплений НПФ составляет более 977 миллиардов рублей. Пенсионные выплаты клиентам фонда по ОПС за первое полугодие составили 10,5 миллиарда рублей, по НПО – 3,7 миллиарда рублей. Общее количество получателей этих выплат составляет 214 тысяч человек. "В конце августа более 600 тысяч участников ПДС, вложивших средства в 2024 году в НПФ ВТБ, получили 15,5 миллиарда рублей государственного софинансирования. Почти 62% из них получили максимальные 36 тысяч рублей от государства. Промежуточная доходность вложений по ПДС в фонде на начало сентября – 29% годовых", – отмечает генеральный директор НПФ Андрей Осипов, его слова приводит пресс-служба.
