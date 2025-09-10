https://ria.ru/20250910/aktivy-2040842884.html

FT узнала, что Бельгия задумала в отношении российских активов

FT узнала, что Бельгия задумала в отношении российских активов - РИА Новости, 10.09.2025

FT узнала, что Бельгия задумала в отношении российских активов

2025-09-10

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Бельгия может использовать российские замороженные активы при условии, что ЕС разделит юридические риски, пишет Financial Times со ссылкой на министра иностранных дел Максима Прево."Бельгия заявила о готовности к более рискованным способам максимизации прибыли от российских активов стоимостью 190 миллиардов евро, замороженных на ее территории, для помощи Украине, при условии, что ЕС разделит правовые риски", — говорится в публикации.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД России неоднократно называли это воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом.

