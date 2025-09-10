Рейтинг@Mail.ru
FT узнала, что Бельгия задумала в отношении российских активов - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 10.09.2025 (обновлено: 14:50 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/aktivy-2040842884.html
FT узнала, что Бельгия задумала в отношении российских активов
FT узнала, что Бельгия задумала в отношении российских активов - РИА Новости, 10.09.2025
FT узнала, что Бельгия задумала в отношении российских активов
Бельгия может использовать российские замороженные активы при условии, что ЕС разделит юридические риски, пишет Financial Times со ссылкой на министра... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T09:05:00+03:00
2025-09-10T14:50:00+03:00
в мире
россия
бельгия
украина
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15577/69/155776977_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_9a004791da21f0712c6c8a53409cf0f2.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Бельгия может использовать российские замороженные активы при условии, что ЕС разделит юридические риски, пишет Financial Times со ссылкой на министра иностранных дел Максима Прево."Бельгия заявила о готовности к более рискованным способам максимизации прибыли от российских активов стоимостью 190 миллиардов евро, замороженных на ее территории, для помощи Украине, при условии, что ЕС разделит правовые риски", — говорится в публикации.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД России неоднократно называли это воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом.
https://ria.ru/20250910/garantii-2040959709.html
https://ria.ru/20250907/evropa-2040190632.html
россия
бельгия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15577/69/155776977_28:0:484:342_1920x0_80_0_0_4af521ae2feeb985f2bea49c9123070a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бельгия, украина, евросоюз
В мире, Россия, Бельгия, Украина, Евросоюз
FT узнала, что Бельгия задумала в отношении российских активов

FT: Бельгия воспользуется замороженными активами РФ, если ЕС разделит риски

© РИА Новости / Антон ДенисовДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Бельгия может использовать российские замороженные активы при условии, что ЕС разделит юридические риски, пишет Financial Times со ссылкой на министра иностранных дел Максима Прево.
"Бельгия заявила о готовности к более рискованным способам максимизации прибыли от российских активов стоимостью 190 миллиардов евро, замороженных на ее территории, для помощи Украине, при условии, что ЕС разделит правовые риски", — говорится в публикации.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
"Тысяча провокаций". На Западе забили тревогу из-за Украины
Вчера, 14:34
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД России неоднократно называли это воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
России пора снять розовые очки в отношении Европы
7 сентября, 08:00
 
В миреРоссияБельгияУкраинаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала