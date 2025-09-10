https://ria.ru/20250910/aeroport-2040816452.html
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко.
