ГК "Абрау-Дюрсо" стала амбассадором стандарта общественного капитала
15:54 10.09.2025 (обновлено: 15:57 10.09.2025)
ГК "Абрау-Дюрсо" стала амбассадором стандарта общественного капитала
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. АНО "Общественный капитал" подписала соглашение об амбассадорстве с производителем игристых вин "Абрау-Дюрсо", в рамках него стороны будут реализовывать проекты, направленные на популяризацию стандарта общественного капитала среди представителей российского бизнеса, сообщает пресс-служба организации. Совместные инициативы будут включать проведение семинаров и мероприятий, направленных на обмен опытом и внедрение инновационных подходов ведения бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности. Сотрудничество призвано способствовать формированию более ответственного и прозрачного предпринимательского сообщества в России. "Для нас очень ценно партнерство с компаниями, которые пропагандируют ценности общественного капитала и демонстрируют их не на словах, а на деле. Группа компаний “Абрау-Дюрсо” достигла высоких результатов в сфере социальной корпоративной ответственности, что подтверждается множеством реализованных инициатив", – подчеркнула генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова, ее слова приводит пресс-служба. В качестве примера она привела деятельность фонда "Жизнь Абрау-Дюрсо", который с 2019 года способствует развитию одноименного села и воплощает в жизнь социальные проекты, направленные на благополучие местного сообщества. Также Багатырова отметила, что впереди стороны ждет продуктивное и взаимовыгодное сотрудничество. "Социальная ответственность – это важная часть корпоративной ДНК “Абрау-Дюрсо”. Мы рады стать послами проекта и под эгидой АНО “Общественный капитал” принимать участие в формировании новых, более высоких стандартов ведения бизнеса в России, где успех компании измеряется в том числе ее реальным вкладом в развитие страны", – приводит пресс-служба организации слова генерального директора ПАО "Абрау-Дюрсо" Елены Зарицкой. "Абрау-Дюрсо" — российский производитель игристых и тихих вин, основанный в 1870 году указом императора Александра II. Сегодня компания также развивает категории сидра, крепких напитков, безалкогольной продукции и артезианской воды. В состав группы входят завод игристых вин "Абрау-Дюрсо", винодельня "Юбилейная" и "Винодельня Ведерниковъ", курорт Абрау-Дюрсо и лайфстайл-направление Abrau Club. Основные владельцы – семья Титовых.
россия, абрау-дюрсо, ано "общественный капитал"
Россия, Абрау-Дюрсо, АНО "Общественный капитал"
Российские компании закончили апробацию стандарта общественного капитала
20 июня, 14:05
