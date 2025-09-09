https://ria.ru/20250909/zhurnalist-2040717268.html

Умер фотокорреспондент Александр Гращенков

Умер фотокорреспондент Александр Гращенков

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Умер член Союза журналистов России (СЖР), обладатель премии "Золотой глаз" World Press Photo, фотокорреспондент Александр Гращенков, сообщил СЖР. "Ушел из жизни Александр Иванович Гращенков - российский журналист и фотокорреспондент, обладатель премии "Золотой глаз" World Press Photo. Работал фотокорреспондентом РИА Новости. Член Союза журналистов России, автор и режиссер документальных фильмов", - говорится в сообщении в Telegram-канале СЖР. Союз журналистов России уточняет, что Гращенков много снимал в горячих точках, а первую известность приобрел в связи со своим репортажем из Афганистана, который показал оборотную сторону пребывания советских войск в этой стране. "Фотоочерки и репортажи Александра Гращенкова печатались не только во всех журналах, издаваемых АПН за рубежом, но и во многих ведущих европейских изданиях. Союз журналистов России приносит самые искренние соболезнования родным, близким и друзьям Александра Ивановича", - добавляет СЖР. Союз журналистов уточняет, что о месте и времени прощания будет объявлено дополнительно.

