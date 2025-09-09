https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040783584.html

Источник в Минобороны опроверг фейк Зеленского об ударе ВС России в ДНР

Источник в Минобороны опроверг фейк Зеленского об ударе ВС России в ДНР - РИА Новости, 09.09.2025

Источник в Минобороны опроверг фейк Зеленского об ударе ВС России в ДНР

09.09.2025

Источник РИА Новости в Минобороны назвал ложью утверждения Владимира Зеленского о якобы нанесенном ударе российских военных по поселку Яровая в подконтрольной...

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Источник РИА Новости в Минобороны назвал ложью утверждения Владимира Зеленского о якобы нанесенном ударе российских военных по поселку Яровая в подконтрольной Киеву части ДНР."Мы наблюдаем очередную провокацию киевского режима. На это указывает ряд фактов", — сказал собеседник агентства.Так, российская армия сегодня не наносила ударов по поселку."Последний удар ВКС России в этом районе наносился ночью 7 сентября, но не по самому населенному пункту, а ближе к расположенной практически на линии боевого соприкосновения соседней Новоселовке", — подчеркнул он.Кроме того, источник обратил внимание на скоординированность вброса в инфополе. Так, фейковые сообщения об ударе впервые появились на ресурсах Зеленского, после чего их тут же подхватили украинские рупоры пропаганды.Как указал источник в Минобороны, представленная на украинских видео локация легко устанавливается по спутниковым снимкам, так как есть характерные ориентиры: "здание почты, мемориал и деревья вокруг него". "Оказалось возможным найти даже конкретное дерево, около которого, по утверждениям украинской стороны, упала бомба. Демонстрируемая воронка по своей форме и размеру не соответствует таковой от падения реальной авиабомбы. Самой ходовой российской бомбой в зоне СВО является ФАБ-500, которая содержит в себе около 200 килограммов взрывчатки", — объяснил он.При падении такой боеприпас наносит несопоставимо большие разрушения, указал представитель ведомства. "Даже самая маленькая ФАБ-250 содержит около 100 килограммов взрывчатки, в то время как на видео показаны последствия от взрыва устройства мощностью несколько килограммов в тротиловом эквиваленте", — заключил он.Источник также указал на отсутствие каких-либо сообщений о пострадавших до выхода постов у Зеленского.При этом собеседник агентства подчеркнул, что сам выбор украинскими властями Яровой для провокации обращает на себя внимание."Оставшаяся под контролем киевского режима часть ДНР важна сразу в нескольких планах: контроля над ресурсами, обороны и политическом. <...> Ее потеря автоматически лишает Украину одного из важнейших поводов для торга", — сказал источник.Он отметил, что Зеленский в последнее время на фоне разговоров о необходимости прекратить претендовать на новые российские регионы заявляет об отказе от логичных условий прекращения конфликта, в которые входит и вывод ВСУ из оккупированных Украиной территорий."На этом фоне провокация призвана продемонстрировать "заботу" Киева о населении подконтрольных территорий и, наоборот, показать "жестокость" России", — объяснил источник в Минобороны.По его словам, после встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Киев и его европейские покровители развернули кампанию по отказу от переговоров и очернению Москвы, чтобы возложить на нее вину за срыв мирного урегулирования.Этой же цели служат попытки Киева обвинить Россию в намеренном убийстве мирных жителей, заключил собеседник агентства.

