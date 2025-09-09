https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040687460.html

"Царит хаос". Экс-премьер Украины выступил с предупреждением для Зеленского

"Царит хаос". Экс-премьер Украины выступил с предупреждением для Зеленского - РИА Новости, 09.09.2025

"Царит хаос". Экс-премьер Украины выступил с предупреждением для Зеленского

В окружении Владимира Зеленского царит хаос, такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В окружении Владимира Зеленского царит хаос, такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале."В окружении Зеленского царит, по сути дела, хаос. Они никогда не были способны определять стратегию, а сейчас тем более", — написал экс-премьер.Он отметил, что киевскому режиму необходимо в ближайшие дни принимать стратегическое решение о том, что делать дальше.На прошлой неделе Владимир Путин во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. При этом российский лидер назвал его "действующим главой администрации" Украины, отметив, что полномочия Зеленского в качестве президента истекли.Тот, в свою очередь отказался от поездки, сославшись в интервью телеканалу ABC на то, что якобы не может приехать в российскую столицу. При этом он противоречиво заявил, что "ко встрече готов", причем "в любом формате".Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что их проведение сейчас "несвоевременно". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

