Рейтинг@Mail.ru
"Готовится к концу": на Западе рассказали, что случилось с Зеленским - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:07 09.09.2025 (обновлено: 00:30 10.09.2025)
https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040580395.html
"Готовится к концу": на Западе рассказали, что случилось с Зеленским
"Готовится к концу": на Западе рассказали, что случилось с Зеленским - РИА Новости, 10.09.2025
"Готовится к концу": на Западе рассказали, что случилось с Зеленским
Владимир Зеленский готовится к поражению, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-09T06:07:00+03:00
2025-09-10T00:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
александр меркурис
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036446024_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_07d923d2ce269f2265511f560dac0287.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский готовится к поражению, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.В понедельник в интервью ABC News Владимир Зеленский затронул тему завершения конфликта и вопрос выбора места встречи с президентом России Владимиром Путиным."Он сказал: "Если Украина не завоевана русскими полностью — это победа". И, как ни странно, это самое пессимистичное из всего, что Зеленский когда-либо говорил. &lt;…&gt; Складывается ощущение, что Зеленский действительно все больше и больше готовится к концу", — пояснил он.При этом, как считает Меркурис, можно считать, что выдвинутый ранее Зеленским мирный план более неактуален: глава киевского режима фактически публично отказался от него.Ранее в июне Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркивал, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет.В сентябре он отметил на ВЭФ, что вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории иностранных военных неприемлемо для России. Как считает глава государства, гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы.
https://ria.ru/20250823/rossiya-2037104715.html
https://ria.ru/20250908/ukraina-2040341004.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036446024_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_57988fb0b540dd8422173fb047dea587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, александр меркурис, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Александр Меркурис, Владимир Путин, НАТО
"Готовится к концу": на Западе рассказали, что случилось с Зеленским

Александр Меркурис заявил о подготовке Зеленского к поражению

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский готовится к поражению, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
В понедельник в интервью ABC News Владимир Зеленский затронул тему завершения конфликта и вопрос выбора места встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Он сказал: "Если Украина не завоевана русскими полностью — это победа". И, как ни странно, это самое пессимистичное из всего, что Зеленский когда-либо говорил. <…> Складывается ощущение, что Зеленский действительно все больше и больше готовится к концу", — пояснил он.
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по Украине
23 августа, 02:16
При этом, как считает Меркурис, можно считать, что выдвинутый ранее Зеленским мирный план более неактуален: глава киевского режима фактически публично отказался от него.
Ранее в июне Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркивал, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет.
В сентябре он отметил на ВЭФ, что вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории иностранных военных неприемлемо для России. Как считает глава государства, гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы.
Встреча коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
"Тревожные звоночки": в США рассказали, что пытаются сделать с Украиной
8 сентября, 05:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАлександр МеркурисВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала