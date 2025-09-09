https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040580395.html
"Готовится к концу": на Западе рассказали, что случилось с Зеленским
"Готовится к концу": на Западе рассказали, что случилось с Зеленским - РИА Новости, 10.09.2025
"Готовится к концу": на Западе рассказали, что случилось с Зеленским
Владимир Зеленский готовится к поражению, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский готовится к поражению, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.В понедельник в интервью ABC News Владимир Зеленский затронул тему завершения конфликта и вопрос выбора места встречи с президентом России Владимиром Путиным."Он сказал: "Если Украина не завоевана русскими полностью — это победа". И, как ни странно, это самое пессимистичное из всего, что Зеленский когда-либо говорил. <…> Складывается ощущение, что Зеленский действительно все больше и больше готовится к концу", — пояснил он.При этом, как считает Меркурис, можно считать, что выдвинутый ранее Зеленским мирный план более неактуален: глава киевского режима фактически публично отказался от него.Ранее в июне Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркивал, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет.В сентябре он отметил на ВЭФ, что вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории иностранных военных неприемлемо для России. Как считает глава государства, гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы.
"Готовится к концу": на Западе рассказали, что случилось с Зеленским
