Завод по выпуску специализированных пищевых продуктов открыли на Рязанщине

erid: F7NfYUJCUneTSUKNLoJWМОСКВА, 9 сен — Пресс-служба "Леовит". В Новомичуринске Рязанской области состоялось торжественное открытие нового завода компании "Леовит" по производству специализированного диетического питания."Леовит", отечественный производитель специализированных пищевых продуктов с головным офисом в Москве, приобрел эту производственную площадку ровно 1 год назад и за это время развернул на ее базе новый завод. Совокупный объем инвестиций компании в данный проект составит 1,8 миллиарда рублей. В рамках проекта будет создано около 200 новых рабочих мест. "Леовит" уже производит свою продукцию в Москве, Армавире и Пушкине и теперь открытие нового завода в Новомичуринске позволит полностью покрыть потребность пациентов России в энтеральном питании.Завод оснащен современным оборудованием, позволяющим производить продукты согласно международным стандартам безопасности и качества. Использование автоматизированных производственных линий позволяет обеспечить большой объем производства при сохранении стандартов качества.Открытие завода энтерального питания — это важное событие не только для Рязанской области, но для всей России. При производстве специализированного питания завод использует только российские научные разработки и занимается их практическим внедрением. Многие продукты, выпускаемые компанией, и технологии производства не имеют аналогов в мире.Энтеральное питание — это жизненно важная часть обеспечения для людей, не имеющих возможности получать необходимые питательные вещества в обычном режиме. Рынок энтерального питания растет с каждым годом. Это обусловлено увеличением числа лиц, которым требуется применение специализированной пищи.Импортные производители энтерального питания имеют долю на российском рынке более 80%.Новый завод — это прекрасный пример реального импортозамещения. Здесь разворачивается отечественное производство продукции для многих миллионов людей. Потенциал завода позволяет обеспечить россиян современным специализированным питанием в масштабах всей страны.В результате последних исследований и разработок в области специализированного питания компания "Леовит" намерена предложить новый ассортимент продуктов, которые смогут удовлетворить потребности различных групп пользователей: детей и взрослых с заболеваниями, требующими специального подхода, а также пациентов, находящихся на этапе паллиативной помощи. В ассортиментную линейку производимой продукции будут входить сухие и жидкие формы энтерального питания в различных упаковках, а также безглютеновые продукты.В день открытия завода между компанией "Леовит" и Государственным фондом развития промышленности Рязанской области было подписано соглашение об участии в промышленной деятельности кластера медицинской и фармацевтической промышленности Рязанской области.В Рязанской области активно расширяется объединение медицинских и фармакологических производств, клиник, образовательных учреждений, лабораторий и других организаций, охватывающих весь комплекс медицинских услуг. В регионе создается прочный фундамент для развития эффективного взаимодействия государственных учреждений здравоохранения регионального и федерального уровня с предприятиями реального сектора экономики.Теме создания научно-медицинского кластера была посвящена конференция "Современные подходы к развитию региональных медицинских кластеров на примере Рязанской области". В рамках конференции прошло обсуждение широкого спектра вопросов, касающихся развития медицинских кластеров в регионах, обмена опытом и внедрения инновационных решений..В конференции приняли участие представители ведущих российских медицинских, научных и государственных организаций, учредители благотворительных и волонтерских организаций.Особое внимание уделено обсуждению тенденций развития специализированного питания.Участники конференции обсудили актуальность применения энтерального питания в эпоху роста онкологических и инфекционных заболеваний, заострили особое внимание на решении вопроса импортозамещения в России."Леовит" является российской научно-производственной компанией, которая имеет собственную научно-исследовательскую базу для разработки современного специализированного питания. Основанная в 2000 году, компания уже 25 лет выпускает специализированные виды питания под руководством ее основателя Татьяны Пилат.Реклама, ООО "ЛЕОВИТ нутрио", erid: F7NfYUJCUneTSUKNLoJW

