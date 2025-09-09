Коренные народы на Западе говорят о критическом положении, заявили в ФАДН
Баринов заявил, что коренные народы на Западе находятся в критическом положении
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Запад критикует политику России в отношении коренных малочисленных народов (КМН), при этом такие народы западных стран признают свое положение критическим, заявил РИА Новости в интервью на Восточном экономическом форуме руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
"Даже при формально развитом законодательстве, фактическое положение коренных народов на Западе, по их собственным оценкам, критическое. Все чаще коренные народы регионов мира указывают на неоколониальный характер политики коллективного Запада, включающий в том числе формирование искусственной экономической зависимости коренных народов с целью расширения доступа к их традиционным землям", - сказал Баринов.
По его словам, сегодня коренные народы сталкиваются с новыми вызовами, в том числе трансграничными, как например глобализация, климатические изменения, сокращение биоразнообразия. Глава ФАДН уточнил, что есть и целый ряд нерешенных на уровне органов власти проблем.
"Западная критика России – это смесь реальных проблем и инструментов геополитического противостояния. Их риторика откровенно гиперболизирована, субъективна и используется для формирования негативного образа России. Применяются двойные стандарты и игнорируются собственные системные проблемы. Почему Запад так сдержан в оценках ситуации с коренными народами в Скандинавии или в Австралии, с дискриминации культурных и языковых меньшинств в Восточной Европе, но столь громко критикует Россию? Ответ очевиден – это не правозащитная повестка, а политика", - заявил Баринов.
