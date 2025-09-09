Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала Бербок антисимволом Генассамблеи ООН - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 09.09.2025 (обновлено: 14:01 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/zaharova-2040624506.html
Захарова назвала Бербок антисимволом Генассамблеи ООН
Захарова назвала Бербок антисимволом Генассамблеи ООН - РИА Новости, 09.09.2025
Захарова назвала Бербок антисимволом Генассамблеи ООН
Бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок станет антисимволом Генассамблеи ООН, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T11:15:00+03:00
2025-09-09T14:01:00+03:00
в мире
россия
москва
израиль
мария захарова
анналена бербок
дмитрий полянский
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020404681_158:69:3071:1707_1920x0_80_0_0_6ab5dfa73428376637cf26f49232f629.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок станет антисимволом Генассамблеи ООН, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "В этот юбилейный год на трибуне Генеральной ассамблеи ООН будет восседать как антисимвол Анналена Бербок", — сказала она, выступая на антифашистском форуме в Москве. Дипломат подчеркнула, что заявления, касающиеся оправдания или героизации нацизма, не остаются без реакции российского МИД и правоохранительных органов. "Мы обращаем на эти вопиющие случаи внимание коллег из стран СНГ, Израиля. Ведь в большинстве случаев оскорбляется память погибших воинов разных национальностей", — добавила Захарова.Сегодня в Нью-Йорке откроется юбилейная, 80-я сессия Генассамблеи ООН. Бербок избрали ее председателем голосами 167 государств. Как отмечал первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский, бывшая глава немецкого МИД запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". Захарова, со своей стороны, называла позором избрание Бербок, которая гордится дедом, воевавшим на стороне Третьего рейха.
https://ria.ru/20250630/natsizm-2026150333.html
https://ria.ru/20250630/berbok-2026301410.html
россия
москва
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020404681_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3c4336b599e061b36ef467ebde8828cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, израиль, мария захарова, анналена бербок, дмитрий полянский, оон, мид германии, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Москва, Израиль, Мария Захарова, Анналена Бербок, Дмитрий Полянский, ООН, МИД Германии, Генеральная Ассамблея ООН
Захарова назвала Бербок антисимволом Генассамблеи ООН

Захарова назвала Бербок антисимволом юбилейной Генассамблеи ООН

© AP Photo / Rafiq MaqboolАнналена Бербок
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок станет антисимволом Генассамблеи ООН, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"В этот юбилейный год на трибуне Генеральной ассамблеи ООН будет восседать как антисимвол Анналена Бербок", — сказала она, выступая на антифашистском форуме в Москве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Пазл сложился: потомки нацистов правят коллективным Западом
30 июня, 08:00
Дипломат подчеркнула, что заявления, касающиеся оправдания или героизации нацизма, не остаются без реакции российского МИД и правоохранительных органов.
"Мы обращаем на эти вопиющие случаи внимание коллег из стран СНГ, Израиля. Ведь в большинстве случаев оскорбляется память погибших воинов разных национальностей", — добавила Захарова.
Сегодня в Нью-Йорке откроется юбилейная, 80-я сессия Генассамблеи ООН. Бербок избрали ее председателем голосами 167 государств. Как отмечал первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский, бывшая глава немецкого МИД запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". Захарова, со своей стороны, называла позором избрание Бербок, которая гордится дедом, воевавшим на стороне Третьего рейха.
Экс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Экс-глава МИД ФРГ Бербок покидает немецкую политику, мужа и Германию
30 июня, 14:19
 
В миреРоссияМоскваИзраильМария ЗахароваАнналена БербокДмитрий ПолянскийООНМИД ГерманииГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала