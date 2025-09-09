https://ria.ru/20250909/zaharova-2040624506.html
Захарова назвала Бербок антисимволом Генассамблеи ООН
Захарова назвала Бербок антисимволом Генассамблеи ООН - РИА Новости, 09.09.2025
Захарова назвала Бербок антисимволом Генассамблеи ООН
Бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок станет антисимволом Генассамблеи ООН, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок станет антисимволом Генассамблеи ООН, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "В этот юбилейный год на трибуне Генеральной ассамблеи ООН будет восседать как антисимвол Анналена Бербок", — сказала она, выступая на антифашистском форуме в Москве. Дипломат подчеркнула, что заявления, касающиеся оправдания или героизации нацизма, не остаются без реакции российского МИД и правоохранительных органов. "Мы обращаем на эти вопиющие случаи внимание коллег из стран СНГ, Израиля. Ведь в большинстве случаев оскорбляется память погибших воинов разных национальностей", — добавила Захарова.Сегодня в Нью-Йорке откроется юбилейная, 80-я сессия Генассамблеи ООН. Бербок избрали ее председателем голосами 167 государств. Как отмечал первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский, бывшая глава немецкого МИД запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". Захарова, со своей стороны, называла позором избрание Бербок, которая гордится дедом, воевавшим на стороне Третьего рейха.
Захарова назвала Бербок антисимволом Генассамблеи ООН
