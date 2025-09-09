https://ria.ru/20250909/zabajkale-2040563840.html
Ливни подтопили 56 дачных участков в Забайкалье
Ливни подтопили 56 приусадебных участков в Читинском округе Забайкалья, на данный момент ситуация стабилизируется, на реках Бургень и Шишкино наблюдается спад... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T01:25:00+03:00
2025-09-09T01:25:00+03:00
2025-09-09T01:25:00+03:00
происшествия
россия
чита
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Ливни подтопили 56 приусадебных участков в Читинском округе Забайкалья, на данный момент ситуация стабилизируется, на реках Бургень и Шишкино наблюдается спад уровня воды, сообщает региональный главк МЧС России. В понедельник ведомство информировало, что подтоплены 50 дачных участков, угрозы жизни людей нет, эвакуация населения не потребовалась. "По состоянию на 21.00 (15.00 мск понедельника - ред.) в результате подъема воды было подтоплено 56 приусадебных участков. На данный момент обстановка стабилизируется. На реках Бургень и Шишкино наблюдается спад уровня. Однако на гидропосту в городе Чита зафиксирован рост уровня до 342 сантиметров", - говорится в сообщении ведомства в Тelegram-канале. Отмечается, что более 100 человек и 33 единицы техники межведомственной группировки задействованы в работах для укрепления береговой линии и защитных дамб в дачном кооперативе "Шишкино-Остров" и селе Шишкино. "Всего для этих целей уже отсыпано около 1150 тонн бутового камня. На месте развернут оперативный штаб, работающий в непосредственной близости от зоны подтопления", - уточнили в ГУМЧС.
россия
чита
Происшествия, Россия, Чита, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Читинском округе Забайкалья ливни подтопили 56 приусадебных участков
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Ливни подтопили 56 приусадебных участков в Читинском округе Забайкалья, на данный момент ситуация стабилизируется, на реках Бургень и Шишкино наблюдается спад уровня воды, сообщает региональный главк МЧС России.
В понедельник ведомство информировало, что подтоплены 50 дачных участков, угрозы жизни людей нет, эвакуация населения не потребовалась.
"По состоянию на 21.00 (15.00 мск понедельника - ред.) в результате подъема воды было подтоплено 56 приусадебных участков. На данный момент обстановка стабилизируется. На реках Бургень и Шишкино наблюдается спад уровня. Однако на гидропосту в городе Чита
зафиксирован рост уровня до 342 сантиметров", - говорится в сообщении ведомства в Тelegram-канале.
Отмечается, что более 100 человек и 33 единицы техники межведомственной группировки задействованы в работах для укрепления береговой линии и защитных дамб в дачном кооперативе "Шишкино-Остров" и селе Шишкино.
"Всего для этих целей уже отсыпано около 1150 тонн бутового камня. На месте развернут оперативный штаб, работающий в непосредственной близости от зоны подтопления", - уточнили в ГУМЧС.