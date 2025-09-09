https://ria.ru/20250909/yug-2040638884.html

Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки

Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 09.09.2025

Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки

Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили более 240 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин в ДНР, сообщило во вторник журналистам... РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили более 240 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин в ДНР, сообщило во вторник журналистам Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Бересток, Клебан-Бык, Краматорск, Плещеевка, Резниковка, Северск и Степановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, а также три станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

