На Ямале свыше 6,4 тыс подростков работали летом - РИА Новости, 09.09.2025
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
20:02 09.09.2025 (обновлено: 21:57 09.09.2025)
На Ямале свыше 6,4 тыс подростков работали летом
На Ямале свыше 6,4 тыс подростков работали летом
Свыше 6,4 тыс подростков работали во время летних каникул на Ямале, на работу принимали молодых людей от 14 до 18 лет, сообщает правительство региона. РИА Новости, 09.09.2025
КРАСНОЯРСК, 9 сен – РИА Новости. Свыше 6,4 тыс подростков работали во время летних каникул на Ямале, на работу принимали молодых людей от 14 до 18 лет, сообщает правительство региона. "Во время летних каникул на Ямале было трудоустроено свыше 6400 подростков…Школьники и студенты работали по таким востребованным профессиям, как рабочий по благоустройству территорий, помощник администратора, библиотекаря, вожатого, документоведа, делопроизводителя, корреспондента, культорганизатора и экскурсовода", - говорится в сообщении. Также, по данным властей, подростки выходили на работу курьерами, операторами ЭВМ, подсобными рабочими, фотографами и рабочими по уходу за животными. Всего с начала 2025 года в рамках программы временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет с подростками было заключено свыше 6500 трудовых договоров. Особое внимание уделяется трудоустройству подростков из социально уязвимых категорий. Отмечается, что программа временного трудоустройства подростков реализуется в рамках государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Содействие занятости населения", которая будет продолжена в 2026 году.
На Ямале свыше 6,4 тыс подростков работали летом

На Ямале свыше 6,4 тыс подростков работали во время летних каникул

КРАСНОЯРСК, 9 сен – РИА Новости. Свыше 6,4 тыс подростков работали во время летних каникул на Ямале, на работу принимали молодых людей от 14 до 18 лет, сообщает правительство региона.
"Во время летних каникул на Ямале было трудоустроено свыше 6400 подростков…Школьники и студенты работали по таким востребованным профессиям, как рабочий по благоустройству территорий, помощник администратора, библиотекаря, вожатого, документоведа, делопроизводителя, корреспондента, культорганизатора и экскурсовода", - говорится в сообщении.
Также, по данным властей, подростки выходили на работу курьерами, операторами ЭВМ, подсобными рабочими, фотографами и рабочими по уходу за животными. Всего с начала 2025 года в рамках программы временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет с подростками было заключено свыше 6500 трудовых договоров. Особое внимание уделяется трудоустройству подростков из социально уязвимых категорий.
Отмечается, что программа временного трудоустройства подростков реализуется в рамках государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Содействие занятости населения", которая будет продолжена в 2026 году.
Губернатор Ямала открыл новую стелу в Новом Уренгое в честь юбилея города
5 сентября, 17:06
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Подростки
 
 
