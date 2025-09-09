https://ria.ru/20250909/yakutiya-2040579212.html

Якутские мореплаватели пересекли 180-й меридиан по пути на Камчатку

Якутские мореплаватели пересекли 180-й меридиан по пути на Камчатку

ЯКУТСК, 9 сен - РИА Новости. Якутские мореплаватели Русского географического общества на парусной яхте пересекли 180-й меридиан по пути на Камчатку, пройдена половина от запланированного маршрута - более 3,6 тысячи километров, рассказал РИА Новости председатель якутского отделения РГО Александр Горохов. Путешественники в настоящее время находятся в проливе Лонга, который покрыт льдами. "Девятого сентября яхта "Эйва" пересекла 180-й меридиан! Пройдено более 3,6 тысячи километров пути, это примерно половина маршрута до Камчатки. Прошли реку Лена от среднего течения до устья, море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Мы недалеко от села Рыркайпий, заходить не стали, погода позволяет идти дальше. Возможно, зайдем завтра утром в село Валькарем. Говорят, там море позволяет подойти к берегу", - отметил Горохов. Яхту на Чукотском море поприветствовали местные обитатели - огромные киты. Плавание идет по графику, сказал собеседник агентства, члены экипажа чувствуют себя хорошо. На Чукотке мореплаватели останавливались в городе Певек, местные жители оказали якутянам теплый прием. Первого августа из Якутска в рамках проекта РГО "По следам Великой Северной экспедиции" стартовала экспедиция на парусной яхте. В дальнее плавание отправились Горохов, члены РГО – капитан Андрей Антипин и Максим Иванов. Экспедиция пройдет 7,3 тысячи километров (4 тысячи морских миль) по маршруту Якутск – поселок Тикси – Певек – Анадырь – Петропавловск-Камчатский. Мероприятие приурочено к знаковым датам – 300-летию экспедиции Беринга, 180-летию Русского географического общества, 500-летию Северного морского пути и 80-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне.

