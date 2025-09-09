Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде осудили экс-сотрудников предприятия ОПК за взятки - РИА Новости, 09.09.2025
13:14 09.09.2025
В Нижнем Новгороде осудили экс-сотрудников предприятия ОПК за взятки
В Нижнем Новгороде осудили экс-сотрудников предприятия ОПК за взятки
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
россия
общество
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Четверо бывших сотрудников предприятия ОПК осуждены в Нижнем Новгороде по делу о взятках на 7 миллионов рублей от коммерческих организаций, сообщили РИА Новости в СК РФ. Отмечается, что в Нижнем Новгороде четверо бывших сотрудников оборонного предприятия признаны виновными во взяточничестве. Установлено, что с 2018 по 2024 год они получили более семи миллионов рублей от коммерсантов за контракты на поставку материалов. "Приговором суда двое подсудимых осуждены к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом от 1 до 1,5 миллиона рублей. Еще двое приговорены к 3,5 и 5 годам лишения свободы условно", - заявили в СК.
следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, россия, общество
Следственный комитет России (СК РФ), Нижний Новгород, Россия, Общество
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Четверо бывших сотрудников предприятия ОПК осуждены в Нижнем Новгороде по делу о взятках на 7 миллионов рублей от коммерческих организаций, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Отмечается, что в Нижнем Новгороде четверо бывших сотрудников оборонного предприятия признаны виновными во взяточничестве. Установлено, что с 2018 по 2024 год они получили более семи миллионов рублей от коммерсантов за контракты на поставку материалов.
"Приговором суда двое подсудимых осуждены к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом от 1 до 1,5 миллиона рублей. Еще двое приговорены к 3,5 и 5 годам лишения свободы условно", - заявили в СК.
