В Нижнем Новгороде осудили экс-сотрудников предприятия ОПК за взятки
2025-09-09T13:14:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
россия
общество
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Четверо бывших сотрудников предприятия ОПК осуждены в Нижнем Новгороде по делу о взятках на 7 миллионов рублей от коммерческих организаций, сообщили РИА Новости в СК РФ. Отмечается, что в Нижнем Новгороде четверо бывших сотрудников оборонного предприятия признаны виновными во взяточничестве. Установлено, что с 2018 по 2024 год они получили более семи миллионов рублей от коммерсантов за контракты на поставку материалов. "Приговором суда двое подсудимых осуждены к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом от 1 до 1,5 миллиона рублей. Еще двое приговорены к 3,5 и 5 годам лишения свободы условно", - заявили в СК.
нижний новгород
россия
