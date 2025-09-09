https://ria.ru/20250909/vzryv-2040612816.html

Мать мужчины, устроившего взрыв газа в Ступино, отказалась давать показания

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мать жителя подмосковного Ступино Алексея Зарубина, устроившего в 2022 году взрыв газа в жилом доме, из-за которого погибли шесть человек, не стала в суде давать против него показания, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Свидетель Зарубина, мать подсудимого, в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ (позволяет не свидетельствовать против себя и близких родственников - ред.)", - сказано в документах. В итоге суд огласил ее показания, которые она давала на стадии следствия. Тогда она рассказала, что об обстоятельствах взрыва ей ничего не известно, но на семейные отношения ее сын никогда не жаловался и очень любил своих детей, а те любили его. По данным следствия, в апреле 2022 года Зарубин из-за частых семейных ссор решил убить своих супругу и детей, инсценировав преступление под бытовой взрыв газа. Как отмечается в приговоре, он заткнул вентиляционное отверстие детским одеялом, разгерметизировал газовую систему и, дождавшись, когда помещение заполнится газом, закрылся в туалете и щелкнул зажигалкой. Из-за мощного взрыва обрушился подъезд многоэтажного жилого дома и погибли шесть человек, в том числе супруга и двое детей осужденного. Также причинены тяжкие травмы еще четверым жителям. Собственникам квартир причинен значительный материальный ущерб. В СК РФ отмечали, что Зарубин на всех этапах следствия выдвигал различные версии произошедшего, которые проверялись следователем и опровергались, поскольку не находили своего подтверждения. Собранные доказательства и заключения порядка 40 экспертиз легли в основу обвинения и приговора – в ноябре 2024 года Зарубина осудили пожизненно.

