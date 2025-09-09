https://ria.ru/20250909/vyzov-2040778963.html

Пермский край успешно реализует спецпроект помощи семьям в трудной ситуации

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вопросы профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае обсудили во вторник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и губернатор региона Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба краевого правительства. Махонин, в частности, рассказал о реализации федерального спецпроекта "Вызов". Он помогает семьям, оказавшимся в трудной ситуации, и работает на то, чтобы дети оставались в семьях, а не попадали в детские дома. "Почти за два года участия в пилотной программе уже видим результаты: на 16% сократилось число случаев, когда родителей лишают прав, на 12% — меньше детей, которые остаются без попечения", - привели в пресс-службе слова губернатора. Как отметила Львова-Белова, это один из лучших результатов среди пилотных регионов. "Только за восемь месяцев 2025 года в родные семьи вернулись 684 ребенка, из них 182 — при непосредственном сопровождении регионального куратора. Сейчас в Пермском крае специалисты сопровождают 477 семей, где воспитываются 715 детей", — цитируются на сайте уполномоченного по правам ребенка ее слова. Для достижения таких показателей ведется работа вместе со всеми участниками системы профилактики — от опеки до системы здравоохранения. "Подход, который используем в крае, уже рекомендован к внедрению другим регионам России. Сейчас рассматриваем возможность и расширения функционала Центров помощи детям", — подчеркнул Махонин. Особое внимание уделяется работе с общественными организациями, благодаря которым в крае реализуются важные и социально значимые проекты, добавил он.

