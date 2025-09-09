https://ria.ru/20250909/vyzov-2040778963.html
Пермский край успешно реализует спецпроект помощи семьям в трудной ситуации
Пермский край успешно реализует спецпроект помощи семьям в трудной ситуации - РИА Новости, 09.09.2025
Пермский край успешно реализует спецпроект помощи семьям в трудной ситуации
Вопросы профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае обсудили во вторник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T20:03:00+03:00
2025-09-09T20:03:00+03:00
2025-09-09T20:03:00+03:00
пермский край
россия
дмитрий махонин
мария львова-белова
семья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733194820_302:542:2980:2048_1920x0_80_0_0_92dbdb810e48ddf7c7501cf15c2d23d7.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вопросы профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае обсудили во вторник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и губернатор региона Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба краевого правительства. Махонин, в частности, рассказал о реализации федерального спецпроекта "Вызов". Он помогает семьям, оказавшимся в трудной ситуации, и работает на то, чтобы дети оставались в семьях, а не попадали в детские дома. "Почти за два года участия в пилотной программе уже видим результаты: на 16% сократилось число случаев, когда родителей лишают прав, на 12% — меньше детей, которые остаются без попечения", - привели в пресс-службе слова губернатора. Как отметила Львова-Белова, это один из лучших результатов среди пилотных регионов. "Только за восемь месяцев 2025 года в родные семьи вернулись 684 ребенка, из них 182 — при непосредственном сопровождении регионального куратора. Сейчас в Пермском крае специалисты сопровождают 477 семей, где воспитываются 715 детей", — цитируются на сайте уполномоченного по правам ребенка ее слова. Для достижения таких показателей ведется работа вместе со всеми участниками системы профилактики — от опеки до системы здравоохранения. "Подход, который используем в крае, уже рекомендован к внедрению другим регионам России. Сейчас рассматриваем возможность и расширения функционала Центров помощи детям", — подчеркнул Махонин. Особое внимание уделяется работе с общественными организациями, благодаря которым в крае реализуются важные и социально значимые проекты, добавил он.
https://ria.ru/20250909/makhonin-2040748156.html
пермский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733194820_718:466:2827:2048_1920x0_80_0_0_f460bbfe650917e8aadbffe68a86f97b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, россия, дмитрий махонин, мария львова-белова, семья
Пермский край, Россия, Дмитрий Махонин, Мария Львова-Белова, Семья
Пермский край успешно реализует спецпроект помощи семьям в трудной ситуации
Пермский край назван среди лучших в реализации федерального проекта "Вызов"
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вопросы профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае обсудили во вторник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и губернатор региона Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Махонин, в частности, рассказал о реализации федерального спецпроекта "Вызов". Он помогает семьям, оказавшимся в трудной ситуации, и работает на то, чтобы дети оставались в семьях, а не попадали в детские дома. "Почти за два года участия в пилотной программе уже видим результаты: на 16% сократилось число случаев, когда родителей лишают прав, на 12% — меньше детей, которые остаются без попечения", - привели в пресс-службе слова губернатора.
Как отметила Львова-Белова, это один из лучших результатов среди пилотных регионов. "Только за восемь месяцев 2025 года в родные семьи вернулись 684 ребенка, из них 182 — при непосредственном сопровождении регионального куратора. Сейчас в Пермском крае специалисты сопровождают 477 семей, где воспитываются 715 детей", — цитируются на сайте уполномоченного по правам ребенка ее слова.
Для достижения таких показателей ведется работа вместе со всеми участниками системы профилактики — от опеки до системы здравоохранения. "Подход, который используем в крае, уже рекомендован к внедрению другим регионам России. Сейчас рассматриваем возможность и расширения функционала Центров помощи детям", — подчеркнул Махонин.
Особое внимание уделяется работе с общественными организациями, благодаря которым в крае реализуются важные и социально значимые проекты, добавил он.