Рейтинг@Mail.ru
Пермский край успешно реализует спецпроект помощи семьям в трудной ситуации - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/vyzov-2040778963.html
Пермский край успешно реализует спецпроект помощи семьям в трудной ситуации
Пермский край успешно реализует спецпроект помощи семьям в трудной ситуации - РИА Новости, 09.09.2025
Пермский край успешно реализует спецпроект помощи семьям в трудной ситуации
Вопросы профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае обсудили во вторник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T20:03:00+03:00
2025-09-09T20:03:00+03:00
пермский край
россия
дмитрий махонин
мария львова-белова
семья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733194820_302:542:2980:2048_1920x0_80_0_0_92dbdb810e48ddf7c7501cf15c2d23d7.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вопросы профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае обсудили во вторник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и губернатор региона Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба краевого правительства. Махонин, в частности, рассказал о реализации федерального спецпроекта "Вызов". Он помогает семьям, оказавшимся в трудной ситуации, и работает на то, чтобы дети оставались в семьях, а не попадали в детские дома. "Почти за два года участия в пилотной программе уже видим результаты: на 16% сократилось число случаев, когда родителей лишают прав, на 12% — меньше детей, которые остаются без попечения", - привели в пресс-службе слова губернатора. Как отметила Львова-Белова, это один из лучших результатов среди пилотных регионов. "Только за восемь месяцев 2025 года в родные семьи вернулись 684 ребенка, из них 182 — при непосредственном сопровождении регионального куратора. Сейчас в Пермском крае специалисты сопровождают 477 семей, где воспитываются 715 детей", — цитируются на сайте уполномоченного по правам ребенка ее слова. Для достижения таких показателей ведется работа вместе со всеми участниками системы профилактики — от опеки до системы здравоохранения. "Подход, который используем в крае, уже рекомендован к внедрению другим регионам России. Сейчас рассматриваем возможность и расширения функционала Центров помощи детям", — подчеркнул Махонин. Особое внимание уделяется работе с общественными организациями, благодаря которым в крае реализуются важные и социально значимые проекты, добавил он.
https://ria.ru/20250909/makhonin-2040748156.html
пермский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733194820_718:466:2827:2048_1920x0_80_0_0_f460bbfe650917e8aadbffe68a86f97b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермский край, россия, дмитрий махонин, мария львова-белова, семья
Пермский край, Россия, Дмитрий Махонин, Мария Львова-Белова, Семья
Пермский край успешно реализует спецпроект помощи семьям в трудной ситуации

Пермский край назван среди лучших в реализации федерального проекта "Вызов"

© Depositphotos.com / KruchenkovaСемья в парке
Семья в парке - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Depositphotos.com / Kruchenkova
Семья в парке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вопросы профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае обсудили во вторник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и губернатор региона Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Махонин, в частности, рассказал о реализации федерального спецпроекта "Вызов". Он помогает семьям, оказавшимся в трудной ситуации, и работает на то, чтобы дети оставались в семьях, а не попадали в детские дома. "Почти за два года участия в пилотной программе уже видим результаты: на 16% сократилось число случаев, когда родителей лишают прав, на 12% — меньше детей, которые остаются без попечения", - привели в пресс-службе слова губернатора.
Как отметила Львова-Белова, это один из лучших результатов среди пилотных регионов. "Только за восемь месяцев 2025 года в родные семьи вернулись 684 ребенка, из них 182 — при непосредственном сопровождении регионального куратора. Сейчас в Пермском крае специалисты сопровождают 477 семей, где воспитываются 715 детей", — цитируются на сайте уполномоченного по правам ребенка ее слова.
Для достижения таких показателей ведется работа вместе со всеми участниками системы профилактики — от опеки до системы здравоохранения. "Подход, который используем в крае, уже рекомендован к внедрению другим регионам России. Сейчас рассматриваем возможность и расширения функционала Центров помощи детям", — подчеркнул Махонин.
Особое внимание уделяется работе с общественными организациями, благодаря которым в крае реализуются важные и социально значимые проекты, добавил он.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Махонин открыл движение по новой транспортной развязке в Пермском крае
Вчера, 17:39
 
Пермский крайРоссияДмитрий МахонинМария Львова-БеловаСемья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала