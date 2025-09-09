Рейтинг@Mail.ru
ВСУ начали вербовать наемниц из Латинской Америки - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:35 09.09.2025 (обновлено: 08:55 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/vsu-2040589777.html
ВСУ начали вербовать наемниц из Латинской Америки
ВСУ начали вербовать наемниц из Латинской Америки - РИА Новости, 09.09.2025
ВСУ начали вербовать наемниц из Латинской Америки
ВСУ вербуют женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях, выяснило РИА Новости на основе данных в соцсетях. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T05:35:00+03:00
2025-09-09T08:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
колумбия
украина
мексика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034408015_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a009617144ba6f36a8f96a66433a4a53.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ВСУ вербуют женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях, выяснило РИА Новости на основе данных в соцсетях.Так, на странице центра по вербовке иностранцев наемница из Колумбии с позывным Куин приглашает жительниц материка отправиться на Украину, заявляя, что туда "ежедневно приезжают новые женщины-добровольцы из ее страны, а также Бразилии, Мексики, Перу".При этом вербовщица подчеркнула, что наиболее востребованы кандидатки с медицинским образованием и опытом для работы в качестве военных врачей на передовой.Как сообщали в российских силовых структурах, наемники из Мексики и Колумбии обучались использованию ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом"*. Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ ради получения навыков пилотирования дронов, чтобы затем передать эти знания международным преступным сообществам, таким как наркокартели.Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории УкраиныСами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250904/vsu-2039554409.html
https://ria.ru/20250817/vsu-2035862599.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
колумбия
украина
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034408015_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b34b5d224e4ab8c8f552eaff3f26ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колумбия, украина, мексика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Колумбия, Украина, Мексика, Вооруженные силы Украины

ВСУ начали вербовать наемниц из Латинской Америки

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ВСУ вербуют женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях, выяснило РИА Новости на основе данных в соцсетях.
Так, на странице центра по вербовке иностранцев наемница из Колумбии с позывным Куин приглашает жительниц материка отправиться на Украину, заявляя, что туда "ежедневно приезжают новые женщины-добровольцы из ее страны, а также Бразилии, Мексики, Перу".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Колумбийские наемники атаковали десант ВСУ в Сумской области
4 сентября, 06:37
При этом вербовщица подчеркнула, что наиболее востребованы кандидатки с медицинским образованием и опытом для работы в качестве военных врачей на передовой.

Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В июле посол России в Боготе Николай Тавдумадзе рассказал РИА Новости, что число колумбийских наемников остается на высоком уровне. На этом фоне президент Густаво Петро обратился в конгресс страны с ходатайством срочно рассмотреть законопроект о присоединении к конвенции о запрете наемничества 1989 года.

Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
ВСУ начали формировать женские расчеты БПЛА в Харьковской области
17 августа, 08:39
Как сообщали в российских силовых структурах, наемники из Мексики и Колумбии обучались использованию ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом"*. Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ ради получения навыков пилотирования дронов, чтобы затем передать эти знания международным преступным сообществам, таким как наркокартели.
Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКолумбияУкраинаМексикаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала