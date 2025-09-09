https://ria.ru/20250909/vsu-2040589777.html
ВСУ начали вербовать наемниц из Латинской Америки
ВСУ начали вербовать наемниц из Латинской Америки - РИА Новости, 09.09.2025
ВСУ начали вербовать наемниц из Латинской Америки
ВСУ вербуют женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях, выяснило РИА Новости на основе данных в соцсетях. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T05:35:00+03:00
2025-09-09T05:35:00+03:00
2025-09-09T08:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
колумбия
украина
мексика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034408015_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a009617144ba6f36a8f96a66433a4a53.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ВСУ вербуют женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях, выяснило РИА Новости на основе данных в соцсетях.Так, на странице центра по вербовке иностранцев наемница из Колумбии с позывным Куин приглашает жительниц материка отправиться на Украину, заявляя, что туда "ежедневно приезжают новые женщины-добровольцы из ее страны, а также Бразилии, Мексики, Перу".При этом вербовщица подчеркнула, что наиболее востребованы кандидатки с медицинским образованием и опытом для работы в качестве военных врачей на передовой.Как сообщали в российских силовых структурах, наемники из Мексики и Колумбии обучались использованию ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом"*. Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ ради получения навыков пилотирования дронов, чтобы затем передать эти знания международным преступным сообществам, таким как наркокартели.Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории УкраиныСами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250904/vsu-2039554409.html
https://ria.ru/20250817/vsu-2035862599.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
колумбия
украина
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034408015_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b34b5d224e4ab8c8f552eaff3f26ab3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колумбия, украина, мексика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Колумбия, Украина, Мексика, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ВСУ вербуют женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях, выяснило РИА Новости на основе данных в соцсетях.
Так, на странице центра по вербовке иностранцев наемница из Колумбии с позывным Куин приглашает жительниц материка отправиться на Украину, заявляя, что туда "ежедневно приезжают новые женщины-добровольцы из ее страны, а также Бразилии, Мексики, Перу".
При этом вербовщица подчеркнула, что наиболее востребованы кандидатки с медицинским образованием и опытом для работы в качестве военных врачей на передовой.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В июле посол России в Боготе Николай Тавдумадзе рассказал РИА Новости, что число колумбийских наемников остается на высоком уровне. На этом фоне президент Густаво Петро обратился в конгресс страны с ходатайством срочно рассмотреть законопроект о присоединении к конвенции о запрете наемничества 1989 года.
Как сообщали в российских силовых структурах, наемники из Мексики и Колумбии обучались использованию ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом"*. Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ ради получения навыков пилотирования дронов, чтобы затем передать эти знания международным преступным сообществам, таким как наркокартели.
Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком
.
* Террористическая организация, запрещенная в России.