ВСУ начали вербовать наемниц из Латинской Америки

ВСУ начали вербовать наемниц из Латинской Америки

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ВСУ вербуют женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях, выяснило РИА Новости на основе данных в соцсетях.Так, на странице центра по вербовке иностранцев наемница из Колумбии с позывным Куин приглашает жительниц материка отправиться на Украину, заявляя, что туда "ежедневно приезжают новые женщины-добровольцы из ее страны, а также Бразилии, Мексики, Перу".При этом вербовщица подчеркнула, что наиболее востребованы кандидатки с медицинским образованием и опытом для работы в качестве военных врачей на передовой.Как сообщали в российских силовых структурах, наемники из Мексики и Колумбии обучались использованию ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом"*. Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ ради получения навыков пилотирования дронов, чтобы затем передать эти знания международным преступным сообществам, таким как наркокартели.Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории УкраиныСами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.* Террористическая организация, запрещенная в России.

