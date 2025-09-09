https://ria.ru/20250909/vsu-2040583067.html

ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений, заявил Мирошник

ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений, заявил Мирошник - РИА Новости, 09.09.2025

ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений, заявил Мирошник

После начала учебного года ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T07:10:00+03:00

2025-09-09T07:10:00+03:00

2025-09-09T12:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

калининский район

родион мирошник

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040389956_0:95:3072:1823_1920x0_80_0_0_d2a3e799fc39c551b167faef8ef06f52.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. После начала учебного года ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "С началом учебного года ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений. К примеру, 6 сентября украинский дрон нанес удар по школе в Калининском районе Донецка. В результате регулярных атак на школы и детские сады большинство детей в прифронтовой зоне переведены на очно-заочную форму обучения", - сообщил Мирошник в еженедельном докладе за 1-7 сентября. Он констатировал также почти двукратный рост числа обстрелов Брянской области. "Отмечается существенный рост количества обстрелов территории Брянской области. Если в августе в Брянской области в среднем за сутки фиксировалось около 20 фактов обстрелов, то к концу первой недели сентября этот показатель вырос практически в два раза и достиг отметки в 37 случаев обстрелов ежесуточно", - отметил Мирошник.

https://ria.ru/20250908/dnr-2040554104.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

калининский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, россия, калининский район, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия