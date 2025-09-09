https://ria.ru/20250909/vsu-2040583067.html
ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений, заявил Мирошник
ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений, заявил Мирошник - РИА Новости, 09.09.2025
ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений, заявил Мирошник
После начала учебного года ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима... РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. После начала учебного года ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "С началом учебного года ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений. К примеру, 6 сентября украинский дрон нанес удар по школе в Калининском районе Донецка. В результате регулярных атак на школы и детские сады большинство детей в прифронтовой зоне переведены на очно-заочную форму обучения", - сообщил Мирошник в еженедельном докладе за 1-7 сентября. Он констатировал также почти двукратный рост числа обстрелов Брянской области. "Отмечается существенный рост количества обстрелов территории Брянской области. Если в августе в Брянской области в среднем за сутки фиксировалось около 20 фактов обстрелов, то к концу первой недели сентября этот показатель вырос практически в два раза и достиг отметки в 37 случаев обстрелов ежесуточно", - отметил Мирошник.
ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений, заявил Мирошник
