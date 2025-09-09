Рейтинг@Mail.ru
ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений, заявил Мирошник - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 09.09.2025 (обновлено: 12:27 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/vsu-2040583067.html
ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений, заявил Мирошник
ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений, заявил Мирошник - РИА Новости, 09.09.2025
ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений, заявил Мирошник
После начала учебного года ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T07:10:00+03:00
2025-09-09T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
калининский район
родион мирошник
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040389956_0:95:3072:1823_1920x0_80_0_0_d2a3e799fc39c551b167faef8ef06f52.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. После начала учебного года ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "С началом учебного года ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений. К примеру, 6 сентября украинский дрон нанес удар по школе в Калининском районе Донецка. В результате регулярных атак на школы и детские сады большинство детей в прифронтовой зоне переведены на очно-заочную форму обучения", - сообщил Мирошник в еженедельном докладе за 1-7 сентября. Он констатировал также почти двукратный рост числа обстрелов Брянской области. "Отмечается существенный рост количества обстрелов территории Брянской области. Если в августе в Брянской области в среднем за сутки фиксировалось около 20 фактов обстрелов, то к концу первой недели сентября этот показатель вырос практически в два раза и достиг отметки в 37 случаев обстрелов ежесуточно", - отметил Мирошник.
https://ria.ru/20250908/dnr-2040554104.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
россия
калининский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040389956_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_77ab50c410a89e04109d5a5694f2d5f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, россия, калининский район, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Калининский район, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений, заявил Мирошник

Мирошник: ВСУ активизировали обстрелы школ и детсадов после начала учебного года

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия ударов ВСУ по школе № 20 в Донецке
Последствия ударов ВСУ по школе № 20 в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Последствия ударов ВСУ по школе № 20 в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. После начала учебного года ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"С началом учебного года ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений. К примеру, 6 сентября украинский дрон нанес удар по школе в Калининском районе Донецка. В результате регулярных атак на школы и детские сады большинство детей в прифронтовой зоне переведены на очно-заочную форму обучения", - сообщил Мирошник в еженедельном докладе за 1-7 сентября.
Сотрудники МЧС РФ осматривают многоквартирный жилой дом, поврежденный в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ. 8 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
В ДНР при атаках ВСУ повреждены 18 жилых домов и 14 объектов инфраструктуры
8 сентября, 23:07
Он констатировал также почти двукратный рост числа обстрелов Брянской области.
"Отмечается существенный рост количества обстрелов территории Брянской области. Если в августе в Брянской области в среднем за сутки фиксировалось около 20 фактов обстрелов, то к концу первой недели сентября этот показатель вырос практически в два раза и достиг отметки в 37 случаев обстрелов ежесуточно", - отметил Мирошник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияКалининский районРодион МирошникВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала