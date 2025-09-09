https://ria.ru/20250909/vsu-2040575115.html
Сальдо заявил, что ВСУ начали применять в Херсоне тактику фашистов
2025-09-09T04:16:00+03:00
2025-09-09T04:16:00+03:00
2025-09-09T09:50:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Украинские войска начали применять в подконтрольном им Херсоне тактику фашистов, минируя многоэтажные жилые дома на случай наступления российской армии, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025. Ранее Сальдо сообщал, что объявленная в начале августа назначенными Киевом херсонскими властями эвакуация гражданских из микрорайона Херсона "Корабел" на Карантинном острове завершена. По его словам, ВСУ превратили остров, который расположен в низовьях Днепра, в военную базу. "ВСУ минируют сейчас подвалы многоэтажных домов на острове, завозят туда боеприпасы. Готовят ловушку для наших военных, для того чтобы когда мы освободим и эту часть Херсона, подвергнуть ее разрушению. Так же делали фашисты, когда они оставляли города, которые освобождала советская армия во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны", — сказал Сальдо. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
