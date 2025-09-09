https://ria.ru/20250909/vsu-2040575115.html

Сальдо заявил, что ВСУ начали применять в Херсоне тактику фашистов

Сальдо заявил, что ВСУ начали применять в Херсоне тактику фашистов - РИА Новости, 09.09.2025

Сальдо заявил, что ВСУ начали применять в Херсоне тактику фашистов

Украинские войска начали применять в подконтрольном им Херсоне тактику фашистов, минируя многоэтажные жилые дома на случай наступления российской армии, сообщил РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T04:16:00+03:00

2025-09-09T04:16:00+03:00

2025-09-09T09:50:00+03:00

в мире

херсон

херсонская область

днепр (река)

владимир сальдо

вооруженные силы украины

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039583382_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_5ebd93251d7e165df8d5eccada3b9c21.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Украинские войска начали применять в подконтрольном им Херсоне тактику фашистов, минируя многоэтажные жилые дома на случай наступления российской армии, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025. Ранее Сальдо сообщал, что объявленная в начале августа назначенными Киевом херсонскими властями эвакуация гражданских из микрорайона Херсона "Корабел" на Карантинном острове завершена. По его словам, ВСУ превратили остров, который расположен в низовьях Днепра, в военную базу. "ВСУ минируют сейчас подвалы многоэтажных домов на острове, завозят туда боеприпасы. Готовят ловушку для наших военных, для того чтобы когда мы освободим и эту часть Херсона, подвергнуть ее разрушению. Так же делали фашисты, когда они оставляли города, которые освобождала советская армия во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны", — сказал Сальдо. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250908/kherson-2040363724.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

херсонская область

днепр (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсон, херсонская область , днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины, дальневосточный федеральный университет