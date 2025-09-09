https://ria.ru/20250909/vstrecha-2040589738.html

Лавров проводит встречу с Додиком в Москве. Прямая трансляция

Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком в Москве. РИА Новости, 09.09.2025

Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком в Москве.

2025

