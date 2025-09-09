Рейтинг@Mail.ru
Лавров проводит встречу с Додиком в Москве. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.09.2025
12:05 09.09.2025
Лавров проводит встречу с Додиком в Москве. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком в Москве. РИА Новости, 09.09.2025
Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком в Москве.
Переговоры Сергея Лаврова с Милорадом Додиком
Лавров проводит встречу с Додиком в Москве. Прямая трансляция

Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком в Москве.
 
