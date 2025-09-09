https://ria.ru/20250909/vozdukh-2040752707.html

Оборудование, измеряющее чистоту воздуха, обновят в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сен - РИА Новости. Оборудование, измеряющее чистоту воздуха, обновят на большинстве постов наблюдательной сети в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава города Александр Скрябин. По его словам, посты государственной наблюдательной сети, измеряющие чистоту воздуха, были установлены в городе в 70-х годах прошлого века и с тех пор не модернизировались. "Пришло время начать их обновление. Договорились с Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды произвести замену оборудования на четырех из семи ростовских постов на современное и частично автоматическое", - сказал он. Скрябин уточнил, что работы будут производиться по федеральной программе "Чистый воздух". По его информации, возможности автоматического оборудования позволят увеличить частоту измерений с трех до 72 раз в сутки. Оборудование будет смонтировано до конца текущего года. "В настоящее время прорабатываем систему информирования горожан о результатах измерений. Полученная информация позволит всем службам оперативно реагировать на превышение показателей загрязнения и принимать меры по их устранению", - отметил глава города. Он подчеркнул, что это необходимый шаг в системной работе по повышению чистоты воздуха в Ростове-на-Дону.

