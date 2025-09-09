Рейтинг@Mail.ru
Оборудование, измеряющее чистоту воздуха, обновят в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 09.09.2025
Ростовская область
Ростовская область
 
17:58 09.09.2025
Оборудование, измеряющее чистоту воздуха, обновят в Ростове-на-Дону
Оборудование, измеряющее чистоту воздуха, обновят в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сен - РИА Новости. Оборудование, измеряющее чистоту воздуха, обновят на большинстве постов наблюдательной сети в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава города Александр Скрябин. По его словам, посты государственной наблюдательной сети, измеряющие чистоту воздуха, были установлены в городе в 70-х годах прошлого века и с тех пор не модернизировались. "Пришло время начать их обновление. Договорились с Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды произвести замену оборудования на четырех из семи ростовских постов на современное и частично автоматическое", - сказал он. Скрябин уточнил, что работы будут производиться по федеральной программе "Чистый воздух". По его информации, возможности автоматического оборудования позволят увеличить частоту измерений с трех до 72 раз в сутки. Оборудование будет смонтировано до конца текущего года. "В настоящее время прорабатываем систему информирования горожан о результатах измерений. Полученная информация позволит всем службам оперативно реагировать на превышение показателей загрязнения и принимать меры по их устранению", - отметил глава города. Он подчеркнул, что это необходимый шаг в системной работе по повышению чистоты воздуха в Ростове-на-Дону.
ростов-на-дону
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Александр Скрябин
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сен - РИА Новости. Оборудование, измеряющее чистоту воздуха, обновят на большинстве постов наблюдательной сети в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава города Александр Скрябин.
По его словам, посты государственной наблюдательной сети, измеряющие чистоту воздуха, были установлены в городе в 70-х годах прошлого века и с тех пор не модернизировались.
"Пришло время начать их обновление. Договорились с Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды произвести замену оборудования на четырех из семи ростовских постов на современное и частично автоматическое", - сказал он.
Скрябин уточнил, что работы будут производиться по федеральной программе "Чистый воздух".
По его информации, возможности автоматического оборудования позволят увеличить частоту измерений с трех до 72 раз в сутки. Оборудование будет смонтировано до конца текущего года.
"В настоящее время прорабатываем систему информирования горожан о результатах измерений. Полученная информация позволит всем службам оперативно реагировать на превышение показателей загрязнения и принимать меры по их устранению", - отметил глава города.
Он подчеркнул, что это необходимый шаг в системной работе по повышению чистоты воздуха в Ростове-на-Дону.
