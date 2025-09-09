https://ria.ru/20250909/vorobev-2040777973.html
Общая готовность Подмосковья к отопительному сезону составляет более 95%
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Общая готовность Московской области к отопительному сезону составляет более 95%, оставшиеся подготовительные работы планируется завершить до 15 сентября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сейчас общая готовность региона к отопительному сезону более 95%, паспорта получил 91% многоквартирных домов. Оставшиеся работы завершим до 15 сентября. Также готовы 848 аварийных бригад, более 2 тысяч единиц спецтехники и 1,3 тысячи единиц спецоборудования", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, в этом году в регионе реализуется масштабная программа модернизации: почти 350 километров теплосетей и около 200 котельных, блочно-модульных котельных и центральных тепловых пунктов. Устанавливаются датчики и системы дистанционного мониторинга — теперь неисправности можно увидеть и устранить оперативно. "Что касается Лыткарино - тут модернизируем 18 объектов: 13 участков сетей, четыре центральных тепловых пункта и котельную № 1, где рабочие уже заменили один котел, второй — в ремонте. После завершения работ на всех объектах надежность теплоснабжения вырастет для 47 тысяч жителей города", - добавил Воробьев. -0-
