Воробьев обсудил направления сотрудничества с акимом Алматинской области

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил приоритетные направления сотрудничества с акимом Алматинской области Казахстана Маратом Султангазиевым, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья. На встрече также присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев. "Мы очень рады, что вы нашли время для посещения Московской области, нашей любимой России, для того, чтобы обсудить разные сферы сотрудничества. Знаю, что вы были в одном из подмосковных индустриальных парков. Все, что касается нашего взаимодействия, мне кажется очень интересным – мы можем учиться друг у друга, перенимать опыт. Со своей стороны всегда рады видеть ваши компании у нас", – приводит пресс-служба слова Воробьева. Отмечается, что в Подмосковье создана развитая индустриальная инфраструктура в стране – 6 особых экономических зон, 72 индустриальных парка, 19 технопарков. Члены делегации Алматинской области посетили индустриальный парк "Есипово" в Солнечногорске, где познакомились с форматом "Лайт индастриал", разработанным несколько лет назад в регионе. Он позволяет запустить производство за три месяца, поэтому промышленные коворкинги особенно интересны малому и среднему бизнесу. За последние пять лет объем товарооборота Московской области с Казахстаном вырос более чем в 1,8 раза. Особым спросом пользуются подмосковная косметика, химическая продукция, фармацевтические товары, полимеры, продукция машиностроения, металлы, автокомпоненты и др. В прошлом году производители из округов Серпухов, Лосино-Петровский, Раменский, Люберцы, Сергиево-Посадский и др. заключили 177 экспортных контрактов и вышли на рынок Казахстана. В пресс-службе правительства Московской области добавили, что Подмосковье готово оказать всю необходимую поддержку казахстанским инвесторам.

