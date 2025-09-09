Рейтинг@Mail.ru
Воробьев обсудил направления сотрудничества с акимом Алматинской области - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
19:48 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/vorobev-2040776024.html
Воробьев обсудил направления сотрудничества с акимом Алматинской области
Воробьев обсудил направления сотрудничества с акимом Алматинской области - РИА Новости, 09.09.2025
Воробьев обсудил направления сотрудничества с акимом Алматинской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил приоритетные направления сотрудничества с акимом Алматинской области Казахстана Маратом Султангазиевым,... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T19:48:00+03:00
2025-09-09T19:48:00+03:00
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040773797_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_80398562acc47dab2ecaa306a8564b86.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил приоритетные направления сотрудничества с акимом Алматинской области Казахстана Маратом Султангазиевым, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья. На встрече также присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев. "Мы очень рады, что вы нашли время для посещения Московской области, нашей любимой России, для того, чтобы обсудить разные сферы сотрудничества. Знаю, что вы были в одном из подмосковных индустриальных парков. Все, что касается нашего взаимодействия, мне кажется очень интересным – мы можем учиться друг у друга, перенимать опыт. Со своей стороны всегда рады видеть ваши компании у нас", – приводит пресс-служба слова Воробьева. Отмечается, что в Подмосковье создана развитая индустриальная инфраструктура в стране – 6 особых экономических зон, 72 индустриальных парка, 19 технопарков. Члены делегации Алматинской области посетили индустриальный парк "Есипово" в Солнечногорске, где познакомились с форматом "Лайт индастриал", разработанным несколько лет назад в регионе. Он позволяет запустить производство за три месяца, поэтому промышленные коворкинги особенно интересны малому и среднему бизнесу. За последние пять лет объем товарооборота Московской области с Казахстаном вырос более чем в 1,8 раза. Особым спросом пользуются подмосковная косметика, химическая продукция, фармацевтические товары, полимеры, продукция машиностроения, металлы, автокомпоненты и др. В прошлом году производители из округов Серпухов, Лосино-Петровский, Раменский, Люберцы, Сергиево-Посадский и др. заключили 177 экспортных контрактов и вышли на рынок Казахстана. В пресс-службе правительства Московской области добавили, что Подмосковье готово оказать всю необходимую поддержку казахстанским инвесторам.
https://ria.ru/20250909/podmoskove-2040769722.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040773797_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e40e67b8bd4399c4b0b554563cdf00b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей воробьев, московская область (подмосковье), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Воробьев обсудил направления сотрудничества с акимом Алматинской области

Воробьев обсудил направления сотрудничества Подмосковья и Алматинской области

© Фото : правительство Московской областиГубернатор Подмосковья Андрей с акимом Алматинской области Казахстана Маратом Султангазиевым
Губернатор Подмосковья Андрей с акимом Алматинской области Казахстана Маратом Султангазиевым - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей с акимом Алматинской области Казахстана Маратом Султангазиевым
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил приоритетные направления сотрудничества с акимом Алматинской области Казахстана Маратом Султангазиевым, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
На встрече также присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев.
"Мы очень рады, что вы нашли время для посещения Московской области, нашей любимой России, для того, чтобы обсудить разные сферы сотрудничества. Знаю, что вы были в одном из подмосковных индустриальных парков. Все, что касается нашего взаимодействия, мне кажется очень интересным – мы можем учиться друг у друга, перенимать опыт. Со своей стороны всегда рады видеть ваши компании у нас", – приводит пресс-служба слова Воробьева.
Отмечается, что в Подмосковье создана развитая индустриальная инфраструктура в стране – 6 особых экономических зон, 72 индустриальных парка, 19 технопарков.
Члены делегации Алматинской области посетили индустриальный парк "Есипово" в Солнечногорске, где познакомились с форматом "Лайт индастриал", разработанным несколько лет назад в регионе. Он позволяет запустить производство за три месяца, поэтому промышленные коворкинги особенно интересны малому и среднему бизнесу.
За последние пять лет объем товарооборота Московской области с Казахстаном вырос более чем в 1,8 раза. Особым спросом пользуются подмосковная косметика, химическая продукция, фармацевтические товары, полимеры, продукция машиностроения, металлы, автокомпоненты и др.
В прошлом году производители из округов Серпухов, Лосино-Петровский, Раменский, Люберцы, Сергиево-Посадский и др. заключили 177 экспортных контрактов и вышли на рынок Казахстана.
В пресс-службе правительства Московской области добавили, что Подмосковье готово оказать всю необходимую поддержку казахстанским инвесторам.
Аким Алматинской области Марат Султангазиев и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали меморандум о сотрудничестве на бизнес-форуме - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Более 100 предпринимателей посетили бизнес-форум в Подмосковье
Вчера, 19:12
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Твой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала